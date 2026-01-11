Prinz Harry plant Versöhnung mit Charles bei Invictus Games

Prinz Harry (41) will laut britischen Medien einen großen Schritt auf König Charles (77) zugehen – und das bei einem Ereignis, das ihm wie kaum ein anderes am Herzen liegt. Der Royal plant demnach, seinen Vater einzuladen, die Invictus Games 2027 in Großbritannien gemeinsam mit ihm zu eröffnen. Die Eröffnungsfeier ist in Birmingham vorgesehen. Wie The Sun berichtet, träumt Harry von einem gemeinsamen Auftritt auf der Bühne. Der Zeitpunkt ist gesetzt: Die Spiele kehren erstmals seit 2014 in das Vereinigte Königreich zurück.

Ein Informant schildert gegenüber The Sun, Harry wolle sich mit diesem Schritt "einen Traum erfüllen" und seinen Vater an seiner Seite haben, wenn er die Spiele im Heimatland präsentiert. Da Charles als Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte eine besondere Verbindung zu den teilnehmenden Veteranen und Einsatzkräften habe, sei seine Präsenz bei der Eröffnung "mehr als passend", heißt es weiter. Menschen aus dem Umfeld der Planer seien "überzeugt", dass der König eine Rolle in der Eröffnungszeremonie übernehmen werde, auch wenn sein voller Terminkalender und der 80. Geburtstag von Königin Camilla (78), auf den das Finale der Spiele fällt, berücksichtigt werden müssten. Zudem hoffe Harry darauf, dass auch andere Mitglieder der Königsfamilie erscheinen und damit ein deutliches Signal der Unterstützung für die verwundeten und traumatisierten Veteranen senden.

Ob das Vater-Sohn-Duo sich auch schon vor den Invictus Games 2027 begegnen wird, steht allerdings in den Sternen. Denn wie der Adelsexperte Robert Jobson gegenüber dem Magazin Hello! erklärte, soll Charles bei seiner geplanten USA-Reise in den nächsten Monaten keinen Stopp bei Harry in Montecito einlegen wollen. "Es gibt die Frage, ob der König seinen jüngeren Sohn, den Herzog von Sussex, und die Enkel besuchen wird. Aber es wird keinen Umweg geben", so der Experte.

Anzeige Anzeige

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei seinem Besuch in London im September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2015