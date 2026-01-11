Thorsten Legat beim "TV Total Turmspringen" erneut verletzt

Beim TV Total Turmspringen in Berlin wollte Thorsten Legat (57) an der Seite von Sohn Nico (27) mit einem Synchronsprung einmal mehr zeigen, dass Mut und Kampfgeist für ihn keine Altersfrage sind. Doch beim Training kurz vor Showbeginn endete das Wasserabenteuer im Europasportpark für den Ex-Fußballprofi ein weiteres Mal abrupt – und schmerzhaft. Der eigentliche Plan: ein Sprung vom Drei-Meter-Brett, Rückwärtssalto, halbe Schraube. Die Realität: eine nicht ganz geglückte Drehung, ein falscher Aufprall. "Ich bin aufs Ohr gefallen – Trommelfellruptur!", berichtete Thorsten direkt auf dem Sprungturm im Interview mit Sonya Kraus (52) laut Bild. Die Diagnose der Ärzte kam prompt und ließ keinen Spielraum: absolute Wasserkarenz. Für den 57-Jährigen bedeutete das das sofortige Aus. Kein Comeback, kein Durchbeißen – stattdessen Zwangspause.

Dennoch blieb Nico nicht ohne Partner, denn Kim Tränka sprang kurzerhand ein. Der ehemalige Teilnehmer von Prince Charming bildete mit dem 27-Jährigen ein synchrones Team und beeindruckte die Jury. Der Lohn: Platz zwei im Synchronspringen – ein starkes Ergebnis für ein Team, das erst kurz vor der Show zusammenfand. Der Sieg in der Kategorie ging letztlich an Moderator Peter Imhof (52) und Schauspieler Steffen Groth (51). Auch das Einzelspringen gab reichlich Anlass zum Jubeln: Ex-Turner Fabian Hambüchen (38) zeigte erneut, warum er als Favorit gilt, und holte sich souverän den ersten Platz. Dahinter folgten Steffen Groth auf Rang zwei und Annabelle Mandeng (54), die sich den dritten Platz sicherte.

Thorsten ist beim Turmspringen längst kein unbeschriebenes Blatt – vor allem dann nicht, wenn es um Verletzungen geht. Schon 2022 sorgte der Reality-TV-Star für Schlagzeilen, als er sich bei dem Event eine folgenschwere Verletzung zuzog, die in einer Hodenamputation endete. Ein einschneidendes Erlebnis, das Spuren hinterließ. Doch Thorsten wäre nicht Thorsten, hätte er sich davon dauerhaft ausbremsen lassen. Trotz der Rückschläge stellt sich der ehemalige Kicker immer wieder neuen Herausforderungen – mit dem ihm eigenen Trotz, Ehrgeiz und Durchhaltewillen. Dass dabei nicht immer alles glattläuft, nimmt er offenbar gern in Kauf.

Anzeige Anzeige

Imago Thorsten Legat beim TV Total Turmspringen in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in Berlin, 10. Januar 2025

Anzeige Anzeige

Imago Thorsten Legat, Kim Tränka und Nico Legat beim TV Total Turmspringen in Berlin, 10. Januar 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Nass Nico und Thorsten Legat