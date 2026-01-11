Leo DiCaprio trifft Gwyneth Paltrow nach Korb in den 90ern

Einen Korb zu kassieren, kann eine ziemlich schmerzhafte Erfahrung sein – selbst für Hollywoodstars. Doch wie sich zeigt, kann sich ein gekränktes Ego mit der Zeit auch wieder erholen. Leonardo DiCaprio (51) wirkte jedenfalls völlig entspannt, als er bei den AFI Awards Luncheon in Beverly Hills auf Gwyneth Paltrow (53) traf – sein ehemaliges Objekt der Begierde. In den 90er Jahren bat der Titanic-Star die Schauspielerin angeblich um ein Date, doch Gwyneth lehnte ab. Doch heute können die beiden offenbar darüber lachen. Wie Daily Mail berichtet, war beim Event in Beverly Hills von Unbehagen keine Spur: Stattdessen plauderten Leonardo und Gwyneth entspannt miteinander, lächelten sich an und tauschten sogar eine herzliche Umarmung aus.

In einem Podcast im Jahr 2023 erinnerte sich Gwyneth daran, dass Leonardo vor vielen Jahren versucht hatte, sie zu einem Date einzuladen. "Er war schon damals sehr locker, was die Damenwelt anging", scherzte die Schauspielerin – und nannte damit wahrscheinlich auch den Grund für ihre Abfuhr. Trotz allem herrschte zwischen den beiden wohl nie böses Blut, sie hegten weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis während ihrer Zeit in New York. Leonardo beeindruckte Gwyneth sogar mit seinen Argumenten für eine fleischlose Ernährung. "Er hat den Samen dafür gepflanzt, dass ich seit über zwanzig Jahren kein rotes Fleisch esse", gestand sie einst im Interview mit Guardian.

Privat hat sich für beide in den letzten 30 Jahren viel verändert. Gwyneth ist seit 2018 mit Produzent Brad Falchuk (54) verheiratet und teilt sich mit Ex-Mann Chris Martin (48), dem Frontmann von Coldplay, die Erziehung der gemeinsamen Kinder Apple und Moses. Leonardo wiederum führt seit rund zwei Jahren eine Beziehung mit dem italienischen Model Vittoria Ceretti (27), mit der er zuletzt Silvester auf einer Yacht vor St. Barths verbrachte. Während Gwyneth und Leonardo also vor Kameras vertraut wirkten, kehren sie nach dem Star-Lunch jeweils in fest etablierte, sehr unterschiedliche Lebenswelten zurück.

Getty Images Leonardo DiCaprio und Gwyneth Paltrow bei den AFI Awards im Four Seasons Hotel Los Angeles in Beverly Hills

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den Critics Choice Awards

Getty Images Bei der Women in Entertainment Gala: Gwyneth Paltrow im Beverly Hills Hotel, 3. Dezember 2025