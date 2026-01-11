Familie warnte Gisele Bündchen vor "mittellosem" Ehemann

Gisele Bündchen (45) soll im November still und leise ihren Partner Joaquim Valente (36) geheiratet haben – und das offenbar gegen den ausdrücklichen Rat ihrer Familie. Die Trauung habe in kleinem Kreis stattgefunden, abseits jeder großen Bühne und nur mit ausgewählten Freunden und Familienmitgliedern. Das brasilianische Model, das seit Jahren an der Spitze der Modewelt steht, ist mit dem Jiu-Jitsu-Trainer seit Längerem liiert. Gemeinsam haben sie bereits ein Kind und leben in Miami, doch einem Insider zufolge fürchten ihre Angehörigen jetzt finanzielle Folgen für die Topverdienerin: "Ihre Familie sagte ihr, dass es ein Fehler ist, einen mittellosen Mann zu heiraten, wenn sie Millionen wert ist", so eine Quelle gegenüber Page Six.

Während Joaquim zwar als gefragter Trainer gilt und mit seinen Brüdern eine eigene Jiu-Jitsu-Akademie in Miami führt, spielt Gisele finanziell in einer ganz anderen Liga. Page Six erinnert daran, dass die gebürtige Brasilianerin über Jahre als bestbezahltes Model der Welt galt und sich ein Vermögen von rund 340 Millionen Euro aufgebaut haben soll – unter anderem mit einem Rekordvertrag bei Victoria’s Secret und Kampagnen für Luxuslabels und Beauty-Marken. Der Insider ist sich daher sicher, dass Giseles Angehörige dem Model geraten hätten, einfach mit Joaquim zusammenzuleben. Zwar soll es laut Bericht einen Ehevertrag geben, doch dieser enthalte Schlupflöcher, die bei einer möglichen Scheidung zu einer finanziellen Abfindung für den Jiu-Jitsu-Lehrer führen könnten.

Privat ist Gisele eng mit ihrem großen Familienkreis verbunden, zu dem ihr Vater Vladir und ihre fünf Schwestern Raquel, Graziela, Gabriela, Rafaela und Zwillingsschwester Patricia gehören. "Meine Familie ist alles für mich, und meine Schwestern sind meine besten Freundinnen, auch wenn wir manchmal unterschiedlicher Meinung sind", sagte sie dem Magazin People im Mai 2023. Der Tod ihrer Mutter Vânia im Januar 2024 belastete die Familie schwer. Aus ihrer früheren Ehe mit Tom Brady (48) hat Gisele die Kinder Benjamin und Vivian, mit denen sie ihren Alltag zwischen Schule, Hobbys und Reisen organisiert. Zuletzt zeigte sie sich bei Terminen in Brasilien wieder strahlend auf dem Roten Teppich, während sie ihr Privatleben – inklusive Baby und neuer Ehe – so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraushält.

Anzeige Anzeige

Getty Images Model Gisele Bündchen bei der Franca Fund Gala im November 2025, Katar

Anzeige Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen während ihrer Schwangerschaft und Joaquim Valente

Anzeige Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Vater