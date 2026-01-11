Hannah Kerschbaumers Baby wurde aus Neonatologie entlassen

Hannah Kerschbaumer (33) teilt ein erleichterndes Update aus dem Krankenhaus: Nach bangen Stunden unmittelbar nach der Geburt ihrer Tochter ist das Baby jetzt aus der Neonatologie entlassen worden und wieder bei der Mutter. In einem neuen Instagram-Video zeigt die Reality-TV-Bekanntheit, wie sie ihr Neugeborenes im Arm hält, während sie den Moment im Familienzimmer festhält. Die Geburt erfolgte per Kaiserschnitt, die ersten Stunden danach verbrachte Hannah getrennt von der Kleinen, die wegen einer Auffälligkeit ärztlich überwacht werden musste. Nun die Entwarnung und die zärtlichen Bilder, die deutlich machen, wie sehr sie diesen Neuanfang genießt.

In ihrem neuen Clip wirkt die frischgebackene Mutter deutlich gelöster als noch vor wenigen Tagen. Dazu schreibt sie: "Dieses Gefühl, wenn der Kaiserschnitt vorbei ist, dein Baby gesund aus der Neonatologie entlassen wurde und dein Familienzimmer auf dich wartet, und du spürst: Jetzt wird alles gut." Weiter bedankt sich Hannah für die zahlreichen Nachrichten, die sie in den vergangenen Stunden erreicht haben, und kündigt an, jeden Augenblick auszukosten. "Wir verlängern (notgedrungen) unsere Kuschelzeit noch ein wenig und genießen jeden Moment. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass Gesundheit und Glück die einzigen Dinge sind, auf die es wirklich ankommt", so die 33-Jährige.

Für Hannah ist die Geburtserfahrung ein Einschnitt, der ihre Sicht auf das Leben schon jetzt komplett verändert hat, wie sie berichtet. Vor der Entlassung des Babys aus der Neonatologie hatte die TV-Bekanntheit offen darüber gesprochen, wie hilflos sie sich in den ersten Stunden nach dem Kaiserschnitt gefühlt hat, als sie selbst noch auf der Aufwachstation lag und kaum etwas tun konnte. Für die ehemalige Realityshow-Teilnehmerin stehen damit ab sofort nicht länger Kameras und Shows im Vordergrund, sondern das enge Band zu ihrem Baby, die intensive Kuschelzeit und das Gefühl, diesen schwierigen Start gemeinsam überstanden zu haben.

Anzeige Anzeige

hicallmehannah Influencerin Hannah Kerschbaumer mit ihrer neugeborenen Tochter im Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / hicallmehannah Influencerin Hannah Kerschbaumer mit ihrer Tochter, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Ehemann Chris, Juli 2025