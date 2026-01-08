Natascha Ochsenknecht über Familienchaos und Versöhnung

Natascha Ochsenknecht (61) gewährt einen seltenen Einblick in ihr Familienleben und ihre Rolle als Mutter. Im Gespräch mit Bild sprach die Reality-TV-Persönlichkeit offen über vergangene Herausforderungen und Versöhnungen innerhalb der Familie. Besonders der zwischenzeitliche Kontaktabbruch zu ihrem Sohn Jimi (34) belastete sie: "Menschen schlagen auch mal andere Wege ein, und das muss man dann wohl akzeptieren." Mittlerweile ist die Funkstille Geschichte, und die Familie hat wieder zueinander gefunden. Natascha betont: "Wenn's bei Jimi brennt, bin ich da." Dies gelte für alle ihre drei Kinder, auch wenn diese längst erwachsen und selbst Eltern sind. Als Mutter und jetzt auch Oma von vier Enkelkindern wird sie nach wie vor oft um Rat gefragt.

Neben beruflichen Anfragen, bei denen sie ihre Kinder unterstützt, wird Mama Natascha regelmäßig nach Tipps in der Küche gefragt. "Mama, wie hast du früher dieses gekocht oder jenes?", berichtet sie schmunzelnd. Dabei gibt sie zu, dass sie keineswegs Perfektion anstrebt: "Als Mutter ist man niemals perfekt, und die, die so tun, sind es erst recht nicht." Ihre Kinder, Wilson (35), Jimi und Cheyenne (25), hat sie laut eigener Aussage erzogen, respektvoll und liebevoll mit anderen umzugehen. Und auch außerhalb des Familienkreises genießt Natascha den Austausch: Ab Ende Januar startet sie ihren neuen Podcast "Wondermom", in dem sie ihre Erfahrungen in zwölf Folgen teilt. Ob sie wirklich eine Wundermama ist, lässt sie dabei offen: "Das müssen andere beurteilen."

Natascha hat ihre Karriere als Model begonnen und später unter anderem als Designerin und Autorin gearbeitet. Doch ihre Familie war immer ein zentraler Bestandteil ihres Lebens, auch wenn es nicht immer reibungslos zuging. Großen Wert legt die gebürtige Düsseldorferin darauf, mit der Zeit zu gehen und sich ständig weiterzuentwickeln – etwas, das ihr von anderen immer wieder bescheinigt wird. Ihre Nähe zu ihren Kindern beweist, dass sie es schafft, trotz aller Schwierigkeiten im Rampenlicht eine stabile Basis zu bieten. Ihr Podcast könnte nun ein weiterer Schritt sein, anderen mit ihren Lebenserfahrungen als Mutter und Großmutter Mut zu machen.

Instagram / nataschaochsenknecht Jimi Blue, Natascha, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht 2020

Getty Images Natascha Ochsenknecht, Februar 2023

Getty Images Wilson Gonzalet, Natascha und Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits im November 2022