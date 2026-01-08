"Are You The One?"-Star Lina Westphal ist glücklich vergeben

Lina Westphal macht ihr Liebesglück offiziell: Die Reality-TV-Bekanntheit bestätigt im Gespräch mit Promiflash, dass sie vergeben ist – und zwar seit rund anderthalb Jahren. Die Berlinerin sprach im Interview offen darüber, wie sehr sie diese Beziehung erfüllt, ohne allzu viele Details preiszugeben. Den Namen ihres Partners verrät ein Blick auf ihr Instagram: Jamal. Dort finden sich mehrere innige Pärchenfotos der beiden. Wann und wo sie sich kennengelernt haben, bleibt vorerst privat, doch Lina lässt keinen Zweifel daran, wie ernst es ihr mit diesem neuen Kapitel ist.

Im Gespräch erinnert sich die Influencerin an ihre TV-Anfänge bei Are You The One? und daran, wie sie die Suche nach der großen Liebe zunächst belächelt habe. Ihre Sicht habe sich jedoch grundlegend verändert. "Heute, nach anderthalb Jahren Beziehung, mit der wundervollsten Seele, die mir je begegnet ist, weiß ich, dass eine gesunde Beziehung mit der richtigen Person mich noch stärker, noch glücklicher und vor allem vollkommen macht", sagt Lina zu Promiflash. Und noch ein Satz, der ins Herz trifft: "Plötzlich ist es ganz leicht, zu lieben. Die große Liebe gibt es also doch!" Konkrete Einblicke in den Alltag des Paares will sie aktuell nicht teilen, die Turtelbilder auf Instagram sprechen jedoch ihre eigene Sprache.

Vor rund zwei Jahren hatte Lina ihren Fans noch ganz offen erklärt, dass sie Single sei – und zwar ganz bewusst. In einer Instagram-Story sagte sie damals: "Ich bin Single, aber grundsätzlich ein totaler Beziehungsmensch..." Das Alleinsein habe sie zwar genossen, doch sie betonte auch: "Inzwischen würde ich aber keine mehr eingehen, wenn ich nicht wirklich denke, dass es etwas für eine langfristige Zukunft ist." Schon damals machte die ehemalige "Are You The One?"-Kandidatin klar, dass sie auf den Richtigen warten wolle.

Instagram / ballerlina Lina Westphal mit ihrem Freund Jamal, Januar 2026

Instagram / ballerlina Lina Westphal mit ihrem Freund Jamal, Oktober 2025

Instagram / ballerlina Lina Westphal, Realitystar