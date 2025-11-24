Klare Ansage: Yeliz Koc hat in Patchwork-Familie das Sagen

Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) gewähren derzeit so private Einblicke wie selten zuvor. In einer neuen Doku, die ab 2. Dezember bei Sky zu sehen ist, nehmen die Reality-Stars die Zuschauer mit in ihren Alltag. Dabei wird schnell klar: Yeliz gibt den Ton an. "Sei ruhig, du hast nichts zu sagen!", lautet ihre klare Ansage an ihren Ex-Partner im Interview mit RTL – zwar schmunzelnd, aber dennoch mit Nachdruck. "Yeliz ist auf jeden Fall der Chef", schob Jimi Blue prompt hinterher. Obwohl er im Rahmen der Besuche seiner Tochter Snow Elanie Koc (4) mittlerweile nicht mehr im Hotel übernachten muss, sondern ins Haus darf, ist sein Platz dennoch eindeutig – auf der Couch neben dem Hund. Trotz alledem gibt sich der Schauspieler bemüht, die wachsende Vaterrolle zu übernehmen.

Die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin scheint die vergangenen Jahre nicht vergessen zu haben. Denn die Beziehung zwischen Jimi Blue und Yeliz war geprägt von Spannungen und öffentlich ausgetragenen Kontroversen. Nachdem die Beziehung 2021 endete, als Yeliz hochschwanger war, distanzierte sich der "Die Wilden Kerle"-Star zunächst deutlich von seiner Tochter Snow. Er ließ sich sogar ein Tattoo, das Bezug auf sie nahm, überstechen. Obendrein betonte er öffentlich, er sei nur der "unfreiwillige Erzeuger". Der Tiefpunkt kam im Sommer, als er wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung eine Strafe von 14.000 Euro hatte absitzen müssen – eine Summe, die Yeliz letztlich übernahm. Trotz dieser schwierigen Vergangenheit stehen jetzt Versöhnung und das Wohl der gemeinsamen Tochter im Fokus. Der Schauspieler erklärte im Gespräch mit der Bild, dass er täglich dazulerne, seit er mehr Zeit mit seiner Vierjährigen verbringt.

Abseits der momentanen Herausforderungen versuchen Yeliz, die mit Jannik Kontalis (29) liiert war, und Jimi Blue ihr persönliches Glück neu zu definieren. Während Yeliz in der Patchwork-Situation klare Regeln aufstellt, scheint Jimi Blue einen Wandel durchzumachen. Er sortiert sich wohl nicht nur finanziell neu. In der Vergangenheit betonte er auch, dass er Snow behutsam an das Showbusiness heranführen möchte. Sein Rat lautet, erst Erfahrungen jenseits des Reality-TVs zu sammeln. Yeliz, die aktuell in der dritten Staffel der Reality-Show "Forsthaus Rampensau Germany" (Joyn) zu sehen ist, hingegen begegnet dieser Perspektive mit einem Augenzwinkern und Offenheit für Snows mögliche Zukunft im Rampenlicht. Die Doku gewährt Einblicke, wie die beiden trotz aller Differenzen an einem harmonischeren Miteinander arbeiten.

Joyn Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview für "Forsthaus Rampensau Germany"

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025

Instagram / jannikkontalis Snow, Jannik Kontalis und Yeliz Koc in Paris, März 2025