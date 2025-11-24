Heikle Promi-Büßen-Szene wurde laut Vanessa nicht gezeigt

Vanessa Brahimi packt aus: Die Reality-TV-Bekanntheit berichtet in einer Instagram-Story, dass eine besonders hitzige Szene aus ihrer Zeit in Das große Promi-Büßen nie gezeigt wurde – und genau diese habe den Grundstein für ihren späteren Zoff mit Bellydah Venosta gelegt. Passiert sei alles nach dem Kofferspiel im Camp, bei dem sich die Kandidaten Alltagsgegenstände sichern konnten. Laut Vanessa gab es eine klare Abmachung, die Dinge solidarisch untereinander zu teilen. Als sie sich an diese Absprache hielt und einen Spiegel benutzte, eskalierte die Situation. Belly wetterte angeblich: "Junge, was bist du für ein Opfer, dass du an meine Sachen gehst?"

Belly sei überraschend heftig ausgerastet und habe die Das Sommerhaus der Normalos-Bekanntheit lautstark beschimpft: "Die war richtig aggressiv, so aus dem Nichts." Zuvor hatten die zwei ein eher gutes Verhältnis miteinander. Vanessa entschuldigte sich zwar für den Griff in die Box, betont aber: "Es wurde einfach aus einer Mücke ein Elefant gemacht." Erst nach der Szene habe sie gemerkt, dass sich die Stimmung nachhaltig drehte: Sie beobachtete weitere Provokationen gegenüber anderen im Camp und distanzierte sich, weil sie mit hartem Ton und persönlichen Angriffen nicht umgehen wolle: "Ich kenne so ein Verhalten nicht, ich bin einfach nicht so asozial, dass ich direkt beleidigen muss, dass ich direkt laut werde und Menschen erniedrige."

Mittlerweile herrscht eine alles andere als harmonische Verbindung zwischen Vanessa und Belly. Letztere zettelte sogar einen heftigen Streit zwischen ihren Mitstreitern an, da sie eine Situation zwischen Diogo Sangre (31) und Vanessa falsch interpretierte. Daraufhin krachte es bei Vanessa und Emma Fernlund (24): Die Der Promihof-Teilnehmerin war eifersüchtig, da ihre Mitstreiterin heftig mit ihrem Kuschelpartner flirtete. Diese war sich wiederum keiner Schuld bewusst, da sie schon vor Emma mit dem Sonnyboy anbandelte.

Wehnert, Matthias / ActionPress Vanessa Brahimi, TV-Bekanntheit

ProSieben, Joyn Bellydah Venosta bei "Das große Promi-Büßen"

ProSieben, Joyn Die Teilnehmer von "Das große Promi-Büßen" 2025