Guido Maria Kretschmer erlitt eine lebensbedrohliche Sepsis

Guido Maria Kretschmer (60) hat in der NDR-Sendung "DAS! Rote Sofa" über einen lebensbedrohlichen Vorfall berichtet, der sich in seinem Sommerurlaub ereignete. Der bekannte Designer und TV-Moderator zog sich einen harmlos erscheinenden Rosendornstich zu, der zu einer schweren Blutvergiftung führte, weshalb Guido in der Nordseeklinik behandelt werden musste. "Ich habe mich an einer Rose gestochen. Wie unpraktisch, dachte ich, gleich am Anfang meines Urlaubs", erzählte er zunächst mit Humor, bevor er auf die ernste Lage einging.

Zunächst habe Guido den Stich als unpraktisch abgetan, doch der Schmerz wurde stärker und die Wunde schlechter. In der Klinik wurde rasch klar, wie gefährlich die Lage war. Wie Guido weiter verriet, war das sein erster Krankenhausaufenthalt überhaupt gewesen – und der habe ihn geerdet. Er teilte augenzwinkernd mit den Anwesenden, dass das Krankenhausessen kein besonderes Highlight war. "Ich habe ein Plastiktablett mit Schmierkäse bekommen und mir gesagt, dass ich in meinem Leben schon genug gekaut habe." Infolgedessen habe er schließlich acht bis neun Kilogramm an Gewicht verloren.

Als Wahl-Hamburger schätzt Guido die Nähe zur Küste und verbringt freie Tage gern auf Sylt, wo es ihn auch in diesem Sommer hinzog. Bekannt für seinen Witz, Charme und sein offenes Herz, hat er sich in den letzten Jahren einen festen Platz in der Öffentlichkeit als positiver, nahbarer Prominenter geschaffen. Vor allem durch seine unverwechselbare Art, die er bei "Shopping Queen" zur Schau stellt, lieben ihn seine Fans.

Getty Images Guido Maria Kretschmer, Juli 2024

Instagram / guidomariakretschmer Guido Maria Kretschmer, März 2025

Getty Images Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer, Juli 2019