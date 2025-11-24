Fünf Millionen Besucher: "Kanu des Manitu" wird zum Kinohit

Der neue Western-Spaß von Michael "Bully" Herbig (57) sorgt ungebrochen für Begeisterung: Seit dem Kinostart von "Das Kanu des Manitu" am 14. August 2025 haben über fünf Millionen Menschen allein in Deutschland den Film auf der großen Leinwand gesehen. Damit belegt der Film die Spitzenposition der deutschen Kinocharts und lässt den zweitplatzierten Streifen "Ein Minecraft Film" mit rund 3,48 Millionen Besuchern weit hinter sich. Laut kino.de läuft die Komödie derzeit noch in 403 Kinos bundesweit – der Beweis, dass sie auch nach über drei Monaten nichts von ihrem Charme eingebüßt hat.

Bully knüpft mit Herz für Details an den Kult um "Der Schuh des Manitu" an, erzählt aber eine neue Geschichte mit frischem Personal. Neben den ikonischen Stars wie Christian Tramitz (70), Rick Kavanian (54) und Sky du Mont (78) bereichern bekannte Namen wie Jasmin Schwiers (43) und Jessica Schwarz (48) die Besetzung der Fortsetzung. Auch ohne Effektgewitter setzt die Komödie auf Figuren, Sprache und Timing, die gezielt das heimische Publikum abholen. Laut Constantin Film ist "Das Kanu des Manitu" seit sechs Jahren der erste deutsche Film, der die Schwelle von 5 Millionen Besuchern erreicht. Zuletzt gelang das 2019 Bora Dagtekins "Das perfekte Geheimnis", der seither auf Platz 12 der erfolgreichsten deutschen Filme seit der Wiedervereinigung liegt.

Bleibt abzuwarten, ob sich Bullys Westernkomödie auch in den kommenden Wochen beweisen kann: Mit "Wicked: Teil 2", "Zoomania 2" und kurz vor Weihnachten "Avatar 3: Fire And Ash" stehen starke Konkurrenten bereit. Für alle, die es bisher nicht ins Kino geschafft haben, eröffnet sich bereits bald die Möglichkeit, Bullys neuestes Werk von zu Hause aus zu genießen. Ab 15. Dezember wird der Film auf digitalen Plattformen wie Amazon Prime Video verfügbar sein, bevor er Anfang Januar auch als Disc-Version erscheint.

Getty Images Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael Bully Herbig bei der "Das Kanu des Manitu"-Premiere

Getty Images Der Cast von "Das Kanu des Manitu", 2025

Imago Michael "Bully" Herbig bei der Bambi-Verleihung, München 2025