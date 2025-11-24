Johannes Kerner teilt rührende Geste von Michael Schumacher

Johannes B. Kerner (60) hat eine Erinnerung geteilt, die ihn auch nach mehr als 20 Jahren noch tief berührt. Während der Vorbereitungen zur Livesendung von "Ein Herz für Kinder" im Winter 2004, kurz nach der Tsunami-Katastrophe, erhielt der Moderator einen unerwarteten Anruf. Es war Willi Weber (83), damals Manager von Michael Schumacher (56), der ihm mitteilte, dass Michael eine großzügige Spende plane. Die Höhe der Summe brachte Johannes laut Gala fast aus der Fassung: 10 Millionen US-Dollar, was umgerechnet etwa 7,5 Millionen Euro entsprach, ließ der Formel-1-Rekordweltmeister aus eigener Tasche für die Opfer der Katastrophe springen.

Die Geste bleibt für Johannes ein Ausdruck von Michael Schumachers außergewöhnlicher Großzügigkeit und Menschlichkeit. Im ZDF-Interview betonte der Moderator, wie sehr ihn nicht nur die unerwartete Höhe der Spende beeindruckte, sondern auch die Haltung dahinter. Michael habe mit dieser großzügigen Tat gezeigt, wie sehr er sein eigenes Glück im Leben geschätzt habe. Doch der Moderator zeigte sich sichtlich bewegt, als er auf den aktuellen Gesundheitszustand des Rennfahrers angesprochen wurde: "Natürlich berührt es mich besonders, jetzt zu wissen, dass es ihm nicht so gut geht, wie es ihm damals ging." Michael hat sich seit seinem schweren Skiunfall im Jahr 2013 vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Michael Schumacher, dessen sportliche Leistungen in der Welt des Motorsports unübertroffen bleiben, ist bei seinen Fans für seine Hingabe und seinen Ehrgeiz bekannt. Diese Eigenschaften beeinflussen auch heute noch die nachfolgenden Generationen. So wurde Michael von jüngeren Fahrern wie Max Verstappen (28) oftmals als großes Vorbild bezeichnet. Für Menschen wie Johannes jedoch bleibt vor allem der Mensch im Mittelpunkt. Seine großzügige Spende von 2004 ist ein Beispiel dafür, wie sehr Michael sein Leben und seinen Erfolg nutzte, um anderen in Not zu helfen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Johannes B. Kerner und Michael Schumacher

RTL / Stefan Gregorowius Johannes B. Kerner beim Prominenten-Special von "Wer wird Millionär?"

Getty Images Michael Schumacher, 2012