Jugendsünde: Johannes B. Kerner verbrachte Nacht im Knast

Beim Prominenten-Special von Wer wird Millionär? gelang Moderator Johannes B. Kerner (60) ein beeindruckender Gewinn von 125.000 Euro, den er für den RTL-Spendenmarathon erspielte. Doch an dem Abend hatte er auch eine überraschende Anekdote parat, wie Focus online berichtet. Johannes enthüllte, dass er im Alter von 14 oder 15 Jahren eine Nacht im Gefängnis verbracht hatte, nachdem er zusammen mit zwei Freunden ein Werbeplakat einer Modekette gestohlen hatte.

Der Grund für diese spontane Aktion? Das Plakat zeigte das Model Anna Nicole Smith (†39) in verführerischer Pose, was bei den Jugendlichen offensichtlich Eindruck gemacht hatte. Eine Zivilstreife beobachtete die Aktion, und Johannes verbrachte einige Stunden in einer Einzelzelle – ein Erlebnis, das er als "nicht schlimm, aber auch nicht schön" beschrieb. Der Vorfall hatte jedoch noch ein Nachspiel: Die Jugendlichen erstatteten Anzeige gegen die Polizisten wegen Freiheitsberaubung im Amt. Mit Erfolg, wie Johannes in der Sendung erzählte – die Beamten erhielten eine Beförderungssperre.

Das Prominenten-Special erreichte am Abend beeindruckende 2,82 Millionen Zuschauer und bescherte dem Sender laut Quotenmeter einen starken Marktanteil von 14,9 Prozent. Die prominenten Gäste zeigten sich besonders ehrgeizig für den guten Zweck. Während Johannes mit 125.000 Euro glänzte, erspielten Katarina Witt und Sonja Zietlow (57) jeweils 64.000 Euro. Comedian Till Reiners musste sich mit 32.000 Euro begnügen.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Johannes B. Kerner beim Prominenten-Special von "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Model Anna Nicole Smith im September 2004

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Witt, Till Reiners, Johannes B. Kerner und Sonja Zietlow bei "Wer wird Millionär"