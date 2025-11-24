Plötzlicher Tod von Jan Zimmermann: Angehörige melden sich

Jan Zimmermann, bekannt durch den YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf", ist überraschend verstorben. Nachdem die traurigen Neuigkeiten zuvor die Runde gemacht hatten, melden sich nun auch die Angehörigen des Content Creators zu Wort. "Leider wurde uns als Angehörigen die Möglichkeit genommen, uns während der Trauer zu äußern. Jan ist sehr plötzlich und unerwartet am 18. November an einem epileptischen Anfall verstorben", heißt es in einem Instagram-Statement.

"Sein Humor, seine Ehrlichkeit und sein großes Herz waren Geschenke, die er mit allen geteilt hat. Er hat Menschen Mut gegeben, die ihn nie persönlich getroffen haben, und hat ihnen gezeigt, dass man auch in schweren Tagen liebevoll und offen durchs Leben gehen kann. Für immer geliebt, für immer unvergessen, wir lassen dich gehen, aber niemals los", schreiben Jans Vertraute weiter. Zudem bitten sie darum, in Ruhe trauern zu dürfen: "Der Schmerz, der in uns sitzt, lässt sich mit keinen Worten beschreiben, jedoch möchten wir uns für eure Anteilnahme bedanken. Wir fühlen uns aktuell nicht in der Lage, mehr dazu zu sagen. Bitte seht von weiteren Nachrichten diesbezüglich an uns ab."

Jan begeisterte gemeinsam mit seinem Freund Tim Lehmann mit "Gewitter im Kopf" ein Millionenpublikum. Die beiden berichteten offen über Jans Alltag mit dem Tourette-Syndrom und sprachen damit vielen Menschen Mut zu. Am Abend des 18. November wurde Jan leblos in seiner Wohnung in Königswinter aufgefunden. Die Polizei bestätigte gegenüber Bild: "Wir haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das bereits abgeschlossen ist. Nach der Obduktion ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden."

Anzeige Anzeige

Instagram / janzett98 Jan Zimmermann, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / janzett98 Jan Zimmermann, Oktober 2025

Anzeige Anzeige