Jonathan Bailey überrascht die Fans bei "Wicked"-Vorführung

Jonathan Bailey (37) hat die Fans im australischen Sydney in helle Aufregung versetzt. Der britische Schauspieler überraschte die Zuschauer während einer Vorstellung von Wicked: For Good im ausverkauften Kinosaal am Darling Harbour. Angekündigt wurde der Überraschungsgast von Radiomoderator Kent Small, der ihn als Fiyero-Darsteller vorstellte. In einem von Universal geteilten Video ist laut People zu sehen, wie die Menge ihrem Idol entgegenjubelte, während Jonathan winkte und grinste. Der Schauspieler war erst wenige Stunden zuvor in Australien gelandet und hatte die Gelegenheit bereits genutzt, um seine Familie bei einer anderen Vorstellung des Films zu überraschen.

Für Jonathan, der durch die Netflix-Serie Bridgerton internationale Berühmtheit erlangte, schien der Besuch in Sydney ein besonderer Moment zu sein. Das Pressetour-Finale für "Wicked: For Good" wollte er nach eigenen Worten genau dort feiern, wo ein Jahr zuvor alles begann – in "Oz", wie er die Stadt charmant bezeichnete. In einer humorvollen Ansprache kommentierte er außerdem die gigantische Leinwand des IMAX-Kinos und betonte, wie sehr er sich freue, das Projekt zu unterstützen. Der Film, inszeniert von Jon M. Chu (46), ist die Fortsetzung der erfolgreichen Musical-Adaption und erzählt die Geschichte rund um den Prinzen Fiyero, der in einem komplizierten Liebesdreieck mit Glinda und Elphaba steht.

Dass Jonathan auch in seiner Hauptrolle als Fiyero körperlich einiges leisten musste, zeigt sich in spannenden Details zu den Dreharbeiten. Um als Vogelscheuche die beeindruckende Verwandlung auf die Leinwand zu bringen, trug er anstrengende Prothesen, die ein durchdachtes Kühlsystem erforderten. Jonathan zeigte sich stets humorvoll und verlieh seiner Rolle damit eine besondere Note. Dem Schauspieler, der nicht nur durch "Wicked", sondern auch durch seine kürzliche Ernennung zum "Sexiest Man Alive 2025" bei Fans weiterhin starken Eindruck hinterlässt, scheint das Rampenlicht erneut bestens zu stehen.

Getty Images Jonathan Bailey bei der Europapremiere von "Wicked: For Good" in London, 2025

Getty Images Marc E. Platt, Cynthia Erivo, Ariana Grande und Jonathan Bailey bei der US-Premiere von "Wicked: For Good" in New York

Getty Images Jonathan Bailey, Schauspieler