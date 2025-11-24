Millie Bobby Brown schwärmt von Freundschaft mit Noah

Millie Bobby Brown (21) und Noah Schnapp (21), bekannt aus der Netflix-Serie Stranger Things, verbindet eine außergewöhnlich enge Freundschaft. Wie die Schauspielerin nun bei Bild erklärt, sei ihre Beziehung ein "Geschenk und Fluch zugleich". Die Vertrautheit der beiden mache es schwieriger, in ihre Rollen zu schlüpfen, erleichtere jedoch gleichzeitig die Zusammenarbeit, da sie keinerlei Barrieren im Umgang miteinander hätten. Privat sind die beiden ebenfalls unzertrennlich: Millie, die mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi (23) kürzlich eine Tochter adoptiert hat, hat Noah sogar zu deren Patenonkel ernannt.

Noah selbst zeigte sich in einem Interview sichtlich gerührt von Millies Entwicklung in den letzten Jahren: "Es ist tatsächlich verrückt für mich, sie von so einem aufgeweckten, unschuldigen, jungen, albernen Mädchen zu einer verheirateten Mutter heranwachsen zu sehen." Die enge Bindung, die zwischen den beiden besteht, scheint ein seltenes Beispiel für tiefe Freundschaft in der oft oberflächlichen Welt des Showbiz zu sein. Beide waren nicht nur ein Jahrzehnt lang Teil eines der erfolgreichsten Serienprojekte, sondern schafften es auch, jegliche Skandale erfolgreich zu vermeiden – ein Umstand, den Millie insbesondere dem Rückhalt ihrer Familie und dem Support von Netflix zuschreibt.

Dass die Besetzung von "Stranger Things" über die Jahre wie eine zweite Familie zusammengewachsen ist, wird gerade bei solchen Geschichten deutlich. Noah, der inzwischen als Patenonkel eine besondere Rolle in Millies Leben einnimmt, ist auch eng mit weiteren Co-Stars der Serie verbunden. Die Schauspielerinnen und Schauspieler waren von Beginn der Serie an eng miteinander verknüpft – eine Verbindung, die bis heute anhält und nicht nur beruflich, sondern auch privat viele positive Momente hervorbringt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Noah Schnapp und Millie Bobby Brown, 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Noah Schnapp und Millie Bobby Brown

Anzeige Anzeige

Getty Images Noah Schnapp und Millie Bobby Brown