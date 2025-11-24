Zurück in Dubai: Nikola Grey hat sich bei Kim gemeldet

Reality-TV-Star Nikola Grey (29) ist nach Dubai zurückgekehrt und hat sich bei seiner Frau Kim Virginia Grey (30) gemeldet. In einer Instagram-Story beantwortete die Influencerin die Frage eines Fans nach einer möglichen Versöhnung der beiden. Ihr Kommentar klang jedoch wenig optimistisch: "Er hat sich gemeldet. Muss dazu sagen, dass morgen ein Business-Termin ansteht, der schon sehr lange feststand. Anscheinend ist er nur deswegen nach Dubai geflogen." Sie betonte zudem, dass Nikola nicht bei ihr zu Hause sei: "Ich schätze mal, dass er jetzt in einem Hotel bleibt."

Nikolas unerwartete Rückkehr nach Dubai scheint somit weniger mit privaten als mit geschäftlichen Angelegenheiten zu tun zu haben. Was für ein Termin den Reality-TV-Star in die Vereinigten Arabischen Emirate brachte, ließ Kim offen. Fans des Paares hatten gehofft, dass die räumliche Nähe zwischen den beiden eine Versöhnung begünstigen könnte. Doch Kims kühl wirkender Kommentar in ihrer Story dürfte diese Hoffnungen gedämpft haben. Ob die beiden jedoch noch eine Aussprache planen oder in Kontakt bleiben, bleibt momentan unklar.

Das Paar hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, weil Nikola das gemeinsame Zuhause in Dubai verlassen hatte. In den Wochen danach hielt er sich zunächst in Deutschland auf und zog weiter zu seiner Familie nach Serbien. Nun ist er wieder in der Metropole am Golf – allerdings, wie Kim betont, mit Aktenmappe statt Kuschelplänen. Abseits des öffentlichen Trubels pflegen beide eine enge Beziehung zu ihrer jeweiligen Online-Community, teilen Alltagsmomente, Fitnessroutinen und private Einblicke – wenn auch inzwischen sichtlich vorsichtiger. Kim setzt dabei häufig auf direkte Worte an ihre Follower, während Nikola in Storys und Posts gerne pragmatisch bleibt. In Dubai hatten sie sich ein Leben zwischen Content-Produktionen, Terminen und kurzen Auszeiten aufgebaut – ein Alltag, der auch ohne gemeinsame Adresse weiterläuft.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars