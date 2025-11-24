So schwierig war der "Traumschiff"-Dreh für Sophia Thiel

Sophia Thiel (30) war am Sonntagabend in ihrer ersten größeren Rolle bei Das Traumschiff zu sehen. Für die Fitness-Expertin war dies eine aufregende Erfahrung. Im Interview mit t-online berichtete sie, dass sie davon ausgegangen sei, dass die Show in chronologischer Reihenfolge gedreht würde. "Dass man nicht automatisch mit Szene eins anfängt, wie es bei mir auf dem Papier stand, hat mich erst einmal verwirrt", erklärte die Social-Media-Bekanntheit. Dadurch habe sie Probleme mit dem Text bekommen.

Noch dazu fiel Sophia die Ausdrucksweise als Schauspielerin schwer. Dem Newsportal erzählte sie: "Ich rede schon im Alltag sehr schnell. Steigt meine Nervosität, steigt auch mein Sprachtempo. Das wurde beim Dreh zum Problem." Doch mit ein paar Wiederholungen waren ihre Szenen im Kasten. Die Profis machten ihr daraus zum Glück keinen Vorwurf: "Am Set waren alle sehr rücksichtsvoll. Und das, obwohl ich wegen meiner Aufregung am Anfang meine Szenen ein paar Mal öfter drehen musste."

Sophia, die eigentlich für ihre Fitnessvideos und ihre Präsenz in den sozialen Medien bekannt wurde, könnte sich weitere Schauspielprojekte in der Zukunft durchaus vorstellen. Gegenüber t-online plauderte sie auch aus, in welchen Produktionen sie am liebsten mitspielen würde: "Ich bin ein ganz großer Thriller-, Krimi- und Horror-Fan. [...] Eine Gruselszene oder im Tatort mitzuspielen, wäre auch stark." Ob bereits weitere Rollen in diesem Bereich geplant sind, verriet sie bei der Gelegenheit allerdings nicht.

ZDF / Dirk Bartling Daniel Morgenroth, Sophia Thiel und Florian Silbereisen in "Das Traumschiff"

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

