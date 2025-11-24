Romantische Fotos: Hat Amir Hosseiny heimlich geheiratet?

Reality-TV-Star Amir Hosseiny hat seine Fans jetzt mit einem Instagram-Post völlig überrascht und für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Er teilte romantische Fotos, die ihn und eine Frau als verliebtes Brautpaar zeigen, kuschelnd auf einer Vespa und lachend an einer scheinbaren Hochzeitslocation. Begleitet wurden die Bilder von den Worten: "Manchmal trifft dich das Leben genau da, wo du es nie erwartet hast. Zwei Menschen. Ein Ja." Viele Follower reagierten begeistert und überschlugen sich mit Glückwünschen: "Gänsehaut. Alles Liebe euch beiden!" Doch nicht alle sind überzeugt und vermuten ein inszeniertes Shooting.

Einigen scharfen Augen fiel auf, dass bestimmte Details im Bild Fragen aufwerfen. So wurde spekuliert, dass das Hochzeitskleid der Frau nur provisorisch drapiert sei, da es auf der Rückseite möglicherweise mit Stecknadeln fixiert wurde. Auch Amirs scheinbar "distanzierter" Blick ließ Skeptiker zu dem Schluss kommen, dass die Fotos nicht unbedingt von einer echten Hochzeit stammen. Trotz der Unklarheiten bleibt die Neugier groß, ob der TV-Star tatsächlich den Schritt vor den Traualtar gewagt oder lediglich eine Inszenierung für ein neues Projekt geliefert hat. Eine offizielle Bestätigung steht bislang aus.

Bereits Anfang des Jahres hatte Amir offenbart, wie er sich seine Traumfrau vorstellt. In einer Fragerunde auf Instagram nahm der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat damals kein Blatt vor den Mund. "Schau mal... Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich aufs Optische nicht achte. Ich finde schlanke Frauen attraktiv", erklärte er ganz offen. Besonders beim ersten Eindruck achte er zudem auf bestimmte Details: "Zuerst achte ich auf das Gesicht, Augen, Zähne, Ohrläppchen..." Mit einem Pfirsich-Emoji machte der Influencer außerdem klar, dass für ihn der Po eine wichtige Rolle spielt.

Imago Amir Hosseiny beim AUDI ASCOT RENNTAG, Hannover 2025

RTL Amir Hosseiny bei "Bachelor in Paradise"

RTL / Markus Hertrich Amir, “Bachelor in Paradise”-Kandidat 2023