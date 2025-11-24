"Bauer sucht Frau"-Duo macht sich kleine Liebeserklärung

Romantik im Heu: In der neuen Folge von Bauer sucht Frau knistert es zwischen Walter und Katharina deutlicher denn je. Beim kleinen Snack im Stall wird aus Plaudern plötzlich Herzklopfen, als Katharina ihrem Hofherren Polnisch beibringt. Sie spricht ihm sanft "Kocham cię" vor – und erklärt lächelnd: "Das heißt 'Ich liebe dich'." Walter wiederholt das, schaut ihr dabei direkt in die Augen und sagt schließlich auf Deutsch: "Ich liebe dich." Dann folgt ein zarter Kuss zwischen Heuballen und Futtertrog – ein Moment, der beide sichtlich berührt.

Die Polin nutzt die gemütliche Auszeit, um ihm noch mehr Wörter beizubringen und mit Charme die Sprachbarriere in Nähe zu verwandeln. Walter strahlt, wirkt gelöst, fast ein bisschen überwältigt von der Situation. "Es war noch keine richtige Liebeserklärung, aber der erste kleine Anfang, der war schon da", freut er sich in der Sendung. Der Landwirt bringt seine Hoffnung klar auf den Punkt: Er wolle diese aufkeimenden Gefühle festhalten, zusammen mit dieser Frau, die ihn in kürzester Zeit so glücklich mache.

Schon beim Scheunenfest hatte es zwischen Walter und Katharina sichtbar gefunkt. Damals waren sich die beiden bei Musik und Sekt schnell nähergekommen. "Und was ist, wenn es zwei Wochen werden?", hatte Walter mit einem Augenzwinkern gefragt und spielte damit auf die eine Hofwoche an. Katharina lachte nur und sagte: "Dann kriegen wir zwei Wochen hin." Der erste Kuss ließ nicht lange auf sich warten und zeigte schon beim Auftakt, dass hier mehr entstehen könnte.

RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau", 2025

RTL Walter und Katharina von "Bauer sucht Frau", 2025

RTL / Stefan Gregorowius Katharina und Walter, "Bauer sucht Frau", 2025

