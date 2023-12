Daten sich "Bachelor in Paradise"-Amir und Leyla nun etwa?

Das hat wohl keiner kommen sehen! Amir Hosseiny und Leyla Lahouar nahmen dieses Jahr an Bachelor in Paradise teil. Anfangs knisterte es auch zwischen den beiden. Doch das Bachelor-Girl verließ die Villa freiwillig, da der Hannoveraner auch Colleen Schneider schöne Augen machte. Im Finale entschied sich die Influencerin aber gegen eine Zukunft mit ihm und für die 10.000 Euro. Aber der Korb scheint Amir nicht mehr so sehr zu stören – er bandelt offenbar wieder mit Leyla an!

Kurz nachdem die finale Episode von "Bachelor in Paradise" ausgestrahlt worden war, teilt der 27-Jährige nun ein vielsagendes Foto in seiner Instagram-Story. Darauf zu sehen: Er und Leyla, breit grinsend und eng umschlungen beim Kuscheln im Bett! Darunter spielt Amir ironisch auf Colleens Entscheidung: "Mehr wert als 10.000 Euro." Ob die beiden tatsächlich zusammen sind, lassen sie zwar offen, jedoch machen sie einen ziemlich vertrauen Eindruck.

Vor wenigen Wochen war Leyla im Interview mit Promiflash noch nicht so gut auf Amir zu sprechen gewesen. Wäre sie im Paradies geblieben, hätte sie sich ihm jedenfalls nicht wieder angenähert. "Für mich war das Ding durch. Ich war von Anfang an nur Mittel zum Zweck, bis jemand reinkommt, der ihm wirklich gefällt", betonte die Frankfurterin.

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Amir und Leyla bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

RTL Leyla Lahouar und Amir Hosseiny bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Leyla Lahouar, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin

Anzeige

Glaubt ihr, dass Amir und Leyla wirklich zusammen sind? Ja, definitiv. Nein, bestimmt nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de