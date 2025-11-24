Lizzo war zu Beginn ihrer Abnehmreise suizidgefährdet

Lizzo (37) hat in den vergangenen Jahren viel Kritik über sich ergehen lassen müssen. Nun gibt die Musikerin in einem Substack-Beitrag einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Sie erklärt, dass ihr Gewichtsverlust, der 2023 begann, eine Phase extremer Depression begleitete. Die Anschuldigungen ihrer ehemaligen Mitarbeiter, die ihr unter anderem sexuelle Belästigung vorwarfen, hatten sie in eine schwere persönliche Krise gestürzt. "Ich war schwer depressiv. Ich war Gegenstand eines bösartigen Skandals geworden und hatte das Gefühl, dass sich die ganze Welt von mir abgewandt hatte. Ich war extrem suizidgefährdet", gab sie zu.

Die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Melissa Jefferson heißt, habe sich daraufhin von Freunden und Familie abgeschottet und geglaubt, dass sie niemandem vertrauen könne. Um sich abzulenken, fing Lizzo mit Pilates an. "Ich stellte fest, dass ich dabei etwas an Gewicht verloren hatte, aber es war nicht so viel wie jetzt", schreibt sie in ihrem Beitrag. In den darauffolgenden Monaten ging die "Truth Hurts"-Interpretin dann ihre Abnehmreise strategisch an. Das heiße jedoch nicht, dass sie den Abnehmwahn in Hollywood begrüße. Sie sei immer noch eine "stolze, dicke Frau", die sich nur durch ihre körperlichen Veränderungen von emotionalem Ballast befreien wollte.

Die Sängerin sprach in der Vergangenheit bereits öffentlich über ihre damaligen Ernährungsgewohnheiten und die Schwierigkeiten, die diese mit sich brachten. Im Podcast "Just Trish" erklärte sie, dass sie früher auf vegane, aber stark verarbeitete Nahrungsmittel gesetzt habe, was sie unbewusst in die Falle des übermäßigen Essens führte. Mit der bewussten Entscheidung, auf ganze und sättigende Lebensmittel zu setzen, fand sie schließlich einen nachhaltigen Weg, ihren Alltag zu verändern.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Lizzo, November 2025

Instagram / lizzobeeating Lizzo, April 2025