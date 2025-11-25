Frisch verliebt? Rami Malek turtelt auf dem Farmers’ Market

Rami Malek (44) wurde am Wochenende in Los Angeles mit der Kostümdesignerin Megan Bowman gesichtet. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, ist das Duo auf dem Studio City Farmer's Market zu sehen, während sie nach Blumen gesucht haben. Mit einem roten Sweatshirt, schwarzer Hose und Sonnenbrille zeigte sich der Schauspieler in lässigem Look. Megan trug ein ärmelloses Dior-Shirt und Jeans. Gemeinsam kauften sie mehrere Sträuße und zeigten sich dabei harmonisch, als sie eine schwere Tasche zu zweit trugen.

Die Begegnung mit Megan folgt auf Ramis Trennung von Emma Corrin (29), die im April bekannt wurde. Nach zwei Jahren Beziehung soll das Paar bereits seit einiger Zeit getrennte Wege gehen. Obwohl Rami und Emma ihre Partnerschaft meist privat hielten, erschienen sie gemeinsam bei einigen öffentlichen Veranstaltungen. Mittlerweile scheint auch Emma in ihrem Liebesleben einen neuen Abschnitt gefunden zu haben, während sich Rami zuletzt auf die Promotion seines neuen Films "Nuremberg" konzentrierte, in dem er neben Leo Woodall (29) auftritt.

Interessanterweise haben sich Rami und Megan zuvor beruflich kennengelernt. Beide waren am Hulu-Projekt "A Murder at the End of the World" beteiligt, bei dem Megan hinter den Kulissen als Designerin arbeitete. Rami, der seine Karriere als Schauspieler zuletzt mit Projekten wie James Bond vorantrieb, lebt schon seit Jahren ein eher zurückgezogenes Leben. Private Themen bevorzugt er so weit wie möglich unter Ausschluss der Öffentlichkeit – auch wenn ihm das nicht immer gelingt.

Getty Images Rami Malek, Schauspieler

affinitypicture / BACKGRID Rami Malek und Emma Corrin verlassen die Miu Miu Afterparty in Paris

Getty Images Rami Malek, Schauspieler