Daher kommt seine Energie: Russell Crowes Rock-Leidenschaft

Russell Crowe (61) feierte am Freitag, den 24. Oktober, die Premiere seines neuen Films "Nuremberg" beim AFI Fest in Los Angeles. In der historischen Gerichtsdrama-Produktion dreht sich alles um die realen Nürnberger Prozesse gegen das Nazi-Regime, und Russell schlüpft darin in die anspruchsvolle Rolle des Hermann Göring. Im Gespräch mit dem Magazin People sprach der Schauspieler nicht nur über die Dreharbeiten, sondern offenbarte auch, wie sehr ihm seine Band Indoor Garden Party am Herzen liegt. "Es ist mein Theater", erklärte er und bezeichnete das Musizieren als kreativen Ausgleich zu seinem streng durchgetakteten Leben als Schauspieler.

Die neu benannte Band Indoor Garden Party, die Alben wie "The Musical" im Jahr 2017 und "Prose And Cons" im Jahr 2024 veröffentlichte, bietet Russell die Möglichkeit, sich frei auszudrücken. Während die Arbeit am Filmset von festen Zeitplänen und Vorgaben geprägt sei, beschreibt der "Gladiator"-Star das Gefühl auf der Bühne als das komplette Gegenteil: "Es ist Anarchie. Ich weiß nie, was passieren wird." Der Austausch mit dem Publikum und die Unvorhersehbarkeit jeder Show faszinieren ihn. "Was zwischen der Band und den Zuschauern entsteht, ist jedes Mal anders. Genau deshalb mache ich es", fügte er hinzu.

Abseits der Musik beeindruckte Russell bei "Nuremberg" auch seinen Co-Star Rami Malek (44), der den Psychiater Douglas Kelley spielt, der Göring gegenübersteht. "Russell kann sehr charmant und sehr entwaffnend sein, genau wie die Person, die er verkörpert", lobte Rami den Oscar-Preisträger. Der Film untersucht den komplexen Charakter eines Mannes, der laut Russell glaubte, die Erzählung kontrollieren zu können, während das Gericht über ihn richtete. Neben seiner Schauspielkarriere und der Musik lebt Russell den kreativen Austausch dabei offenbar voll aus – sei es vor der Kamera oder auf der Bühne, wo er mit seiner Band gleichermaßen das Publikum begeistert.

Getty Images Russell Crowe beim Glastonbury Festival im Juni 2024

Getty Images Russell Crowe und Rami Malek, September 2025

Getty Images Russell Crowe, "Gladiator"-Darsteller

