So denkt Filmstar Rami Malek über ein "Mr. Robot"-Comeback

Rami Malek (44) hat bei einem Panel zu seinem neuen Film "Nürnberg" für Aufsehen gesorgt, als er auf seine ikonische Rolle als Elliot Alderson in der Serie "Mr. Robot" angesprochen wurde. Mit einem klaren "Nein" beantwortete der Schauspieler laut Deadline die Frage, ob er jemals für eine Fortsetzung oder ein Spin-off der Erfolgsserie zurückkehren würde. Die Serie, die im Dezember 2019 nach vier Staffeln endete, war der große Durchbruch für den Schauspieler und brachte ihm sogar einen Emmy ein.

Obwohl er eine Rückkehr zu "Mr. Robot" ausschließt, bleibt der Kontakt zwischen Rami und dem Serien-Schöpfer Sam Esmail bestehen. "Sam und ich wollen wieder zusammenarbeiten", sagte der Schauspieler, ohne jedoch konkrete Details zu möglichen Projekten zu verraten. Fans müssen sich also gedulden, ob und wann es zu einer erneuten kreativen Zusammenarbeit kommt. Währenddessen ist Rami aktuell in seinem neuen Film "Nürnberg" zu sehen, der in diesem Monat in den Kinos gestartet ist.

Auch abseits der Filmwelt gab es zuletzt spannende Neuigkeiten bei Rami. Ende November wurde der Schauspieler in Los Angeles gemeinsam mit der Kostümdesignerin Megan Bowman gesichtet. Die beiden besuchten den Studio City Farmer's Market, schlenderten entspannt zwischen den Ständen und suchten zusammen nach Blumen. Mit ihrem harmonischen Auftreten und mehreren frisch gekauften Sträußen fachte das Duo schnell die Gerüchteküche an.

Getty Images Rami Malek, Schauspieler

Rami Malek in seiner Rolle bei "Mr. Robot"

Getty Images Rami Malek, Schauspieler