Lindsay Arnold erwartet ihr drittes Kind mit Partner Sam

Lindsay Arnold (31) hat jetzt über Instagram verkündet, dass sie erneut Mutter wird! Die ehemalige Tänzerin der US-Show Dancing With the Stars erwartet ihr drittes Kind mit Ehemann Sam Cusick. In einem emotionalen Beitrag teilte die 31-Jährige die frohe Botschaft: "Baby Cusick #3 ist auf dem Weg. Wir könnten nicht dankbarer, glücklicher und aufgeregter sein." Ihre beiden Töchter, Sage und June, waren ebenfalls Teil der Ankündigung und posierten auf den Fotos niedlich mit Ultraschallbildern.

Die freudige Nachricht löste einen wahren Sturm der Begeisterung in ihrer Community aus. Zahlreiche Kollegen und Freunde aus der Tanzshow kommentierten mit lieben Worten. Jenna Johnson (31) schwärmte: "Herzlichen Glückwunsch an meine Lieblingsfamilie", während Pasha Pashkov jubelte: "Oh mein Gott, das sind tolle News." Auch Rylee Arnold, Lindsays jüngere Schwester, teilte ihre Freude: "Juhu! Noch ein perfekter kleiner Engel." Besonders emotional ist der Zeitpunkt der Verkündung, denn die Schwangerschaft wurde nur einen Tag vor dem Finale der aktuellen Staffel von "Dancing With the Stars" bekanntgegeben.

Obwohl Lindsay seit 2021 nicht mehr aktiv an der berühmten Tanzshow teilnimmt, bleibt sie ein festes Mitglied der DWTS-Familie. Ihren Ausstieg erklärte sie damals in einem TikTok-Video mit dem Wunsch, mehr Zeit für ihre Familie zu haben. Diesen teilt sie mit ihrem Ehemann, in den sie sich während ihrer Jugend in Utah verliebte. Die beiden heirateten in einer intimen Zeremonie im Jahr 2015. In Interviews hebt die 31-Jährige stets hervor, wie bedeutend ihre Familie für sie ist – mit dem dritten Nachwuchs dürfte das Familienglück wohl noch perfekter sein.

Instagram / lindsarnold Sam Cusick und Lindsay Arnold mit ihren Töchtern June und Sage im August 2024

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold und Sam Cusick mit ihrer Tochter June im Mai 2023

Getty Images Lindsay Arnold, Tänzerin