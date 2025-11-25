"Sehr offen": Würde Alessandra Riili in TV-Show Sex haben?

Emma Fernlund (24) und Tim Kühnel wurden in Der Promihof mehrfach miteinander intim. Auch Alessandra Riili war als frischgebackener Reality-TV-Neuling Teil der Show. Im Gespräch mit Promiflash plaudert sie aus, wie weit sie in einem Format gehen würde. Gefragt, wo sie selbst die Grenze zieht und ob Sex im Fernsehen für sie infrage kommt, antwortet sie deutlich: "Ich bin sehr offen und ehrlich, aber ich würde nie etwas machen, das sich falsch für mich anfühlt."

Im Promiflash-Interview führt Alessandra aus, dass sie Situationen lieber spontan bewertet, statt einen festen Kodex aufzustellen. "Ich setze bewusst keine Grenze, sondern würde sagen, dass sich das im Moment entscheidet. Wenn ich damit fein bin, dann mache ichs auch", erklärt sie. Ob die Zuschauer die Influencerin demnächst in einer Datingshow sehen werden, steht aktuell noch in den Sternen. Dass Alessandra offen für mehr ist, macht sie aber schon jetzt deutlich: "Ich bin auf jeden Fall offen für neue Projekte. Ich habe gemerkt, dass mir das Format Spaß gemacht hat und dass ich mich da wohlfühle."

Alessandras Mitstreiter Paco Herb äußerte sich weniger diplomatisch zum Thema Geschlechtsverkehr und Grenzen. "Absolut pervers! Das geht nicht. [...] Sex in einem Gameformat ist ein absolutes No-Go", wetterte er in der Show. Auch Nadja Großmann schoss heftig gegen Emma und ihr Flirtverhalten in diversen Reality-TV-Sendungen. Gegenüber Promiflash machte sie deutlich: "Emma springt gefühlt von Format zu Format und hofft, über gewisse Aktionen mit Männern Sendezeit zu generieren – was bei ihr ja auch klappt."

RTLZWEI Alessandra Riili: Teilnehmerin bei "Der Promihof"

filmpool/RTL Alessandra Riili, "Köln 50667"-Darstellerin

RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel bei "Der Promihof"