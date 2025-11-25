"Alles was zählt": Sarah Victoria Schalow verabschiedet sich

Großer Abschied bei Alles was zählt: Sarah Victoria Schalow verlässt nach zwei Jahren die beliebte Vorabendserie – und ihre Rolle Hanna schlägt ein neues Kapitel auf. In der Handlung nimmt Hanna ein Jobangebot als Club-Managerin auf Ibiza an und sagt Essen Lebewohl. Zuvor lädt sie im Prunkwerk zur Abschiedsfeier ein, bei der gemeinsam Erinnerungen hochkommen. Für Zuschauer bleibt noch etwas Zeit zum Tschüsssagen: Sarah ist als Hanna noch in wenigen Folgen zu sehen, ihr letzter TV-Auftritt läuft am 1. Dezember. Wer neugierig ist, kann die entscheidenden Szenen bereits vorab online verfolgen.

Im Gespräch mit RTL macht die Schauspielerin deutlich, wie schwer ihr das Loslassen fällt. "Das Team werde ich vermissen", sagt Sarah und ergänzt: "Es ist so ein unfassbar großartiges Team." In der Serie zeigt sich die gleiche Wehmut: Hannas Runde im Prunkwerk wird zur nostalgischen Reise, bevor es für die Figur weiter Richtung Balearen geht. Während Hanna also die Chance auf Ibiza ergreift, beendet Sarah ihr Kapitel am Set und blickt nach vorn auf neue Projekte. Bis zum Abschiedstermin bleiben noch einige Episoden, in denen die Geschichte zu Ende erzählt wird.

Für Sarah war die Zusammenarbeit bei "Alles was zählt" in vielerlei Hinsicht eine besondere Erfahrung. In den zwei Jahren am Set hat sie nicht nur zahlreiche tolle Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, sondern sich auch beruflich weiterentwickelt. Abseits der Kamera ist bekannt, dass die Schauspielerin ihre Freizeit gerne für Reisen und kreative Projekte nutzt. Ob sie sich in der Zukunft einem neuen Fernsehprojekt widmet oder ganz eigene Wege einschlägt – ihre Fans dürfen gespannt sein und sie weiterhin auf ihrem Weg begleiten.

Instagram / sarah.victoria.schalow Sarah Victoria Schalow, Schauspielerin

MG RTL D/ Frank W. Hempel Sarah Victoria Schalow, Schauspielerin

RTL / Julia Feldhagen Kaja Schmidt-Tychsen, Amrei Haardt, Féréba Koné und Sarah Victoria Schalow, "Alles was zählt"-Stars

