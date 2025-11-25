Liam Gallagher kassiert 5,9 Millionen Euro vor Tourstart ab

Allein die Ankündigung des Oasis-Comebacks muss sich für Liam Gallagher (53) und seinen Bruder Noel Gallagher (58) richtig gelohnt haben. Bereits vor Beginn ihrer Welttournee hat Liam beeindruckende Einnahmen erzielt. Aus Dokumenten der Firma Will Power Touring geht laut Daily Mail hervor, dass er in den neun Monaten vor der ersten Show erstaunliche 5,2 Millionen Pfund verdient hat – also etwa 5,9 Millionen Euro. Insgesamt umfasst die "Oasis Live '25"-Tour 41 Konzerte, bei denen die Brüder schätzungsweise rund 400 Millionen Pfund (468 Millionen Euro) verdienen könnten. Mit drei Millionen garantierten Pfund (3,5 Millionen Euro) pro Stadionauftritt, die sogar auf fünf Millionen Pfund (5,85 Millionen Euro) steigen können, sprengen die Einnahmen alle bisherigen Rekorde.

Neben den hohen Ticketverkäufen, unterstützt durch die dynamische Preisgestaltung, profitieren die Gallaghers auch von anderen lukrativen Deals. Ein mehrmillionenschwerer Merchandising-Vertrag mit Warner gibt ihnen die Rechte zur kommerziellen Nutzung ihres Abbilds für Fanartikel – von T-Shirts bis hin zu Postern. Gleichzeitig haben Liam und Noel Maßnahmen ergriffen, um Plagiate zu verhindern, etwa durch die Markenrechte an ihrem Reunion-Foto. Auch bei Getränken und Snacks während der Konzerte greifen die Brüder kräftig zu: 30 bis 50 Prozent der Verkaufserlöse fließen direkt in ihre Kassen. Selbst Kleidungsstücke aus einer Kooperation mit Adidas zu stolzen Preisen tragen zur enormen Einnahmequelle bei.

Abseits der Zahlen ist diese Reunion vor allem ein familiäres Kapitel. Ursprünglich galt eine Wiedervereinigung als ausgeschlossen, doch finanzielle Anreize schufen offenbar neue Perspektiven. Liams impulsiver Charakter und Noels eher zurückhaltende Art führten immer wieder zu Spannungen. Noel behauptete einst, es würde ihn "eine halbe Milliarde Pfund" kosten, sich mit Liam wieder zu versöhnen, angesichts ihres langjährigen Streits. Trotz allem blieb die Musik von Oasis unvergessen – Klassiker wie "Wonderwall" und "Don't Look Back in Anger" schreiben jahrzehntelang Erfolgsgeschichte. Die jetzige Rückkehr zeigt, dass ihre Songs nichts von ihrem Zauber eingebüßt haben und die Brüder immer noch auf einer Wellenlänge mit ihren Fans liegen – zumindest auf der Bühne.

Getty Images Liam Gallagher im Jahr 2010

Getty Images Andy Bell, Noel Gallagher und Gem Archer von Oasis bei den Brit Awards 2007

Getty Images Oasis im Juli 2025 in Cardiff