Guns N' Roses starten 2026 Welttournee mit neuen Singles

Guns N' Roses haben für 2026 eine spektakuläre Welttournee angekündigt. Die Rocklegenden starten am 28. März in Monterrey, Mexiko, und werden über 60 Konzerte weltweit geben, darunter auch in Europa mit Auftritten in Ländern wie Deutschland, Frankreich und Irland. Die Nordamerika-Tournee beginnt im Juli, und ein Highlight wird das Konzert im Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien, sein – eine Rückkehr der Band an diesen geschichtsträchtigen Ort nach über 30 Jahren. Das große Finale findet am 19. September in Atlanta, USA, statt. Zusätzlich überraschen Guns N' Roses ihre Fans mit zwei neuen Singles, "Nothin’" und "Atlas", die bereits am 2. Dezember veröffentlicht werden, wie People ankündigt. Die zwei deutschen Shows werden im Juni beide in Berlin stattfinden.

Die Route liest sich wie ein Rock-Reisepass: von Brasilien über Polen, Irland, die Niederlande, Deutschland, Belgien und Frankreich bis in die großen Arenen Nordamerikas. Die Tour wird die erste größere Konzertreihe der Band seit Jahren werden. Das letzte Album der Gruppe, "Chinese Democracy", erschien bereits 2008. Die neue Setlist soll sowohl Klassiker wie "Welcome to the Jungle" als auch Fan-Favoriten umfassen, die seltener gespielt werden. Auch auf die neuen Tracks wird man sich freuen können. Der Vorverkauf für Nordamerika beginnt am 3. Dezember 2025, vorherige Registrierung ist bis zum 1. Dezember erforderlich. Für Fans weltweit gibt es zusätzliche Pre-Sales, unter anderem für Mitglieder des Nightrain Fan Clubs. Erst kürzlich erschien zudem das Deluxe-Boxset Live Era ‘87-’93 mit neu gemastertem Audio und überarbeitetem Artwork.

Frontmann Axl Rose (63), bekannt für seinen unverwechselbaren Stil und seine energetischen Live-Auftritte, hat mit Guns N' Roses über Jahrzehnte hinweg die Rockgeschichte geprägt. Besonders der Auftritt im Rose Bowl, wo die Band in den 1990er-Jahren eine ihrer bedeutendsten Shows gespielt hatte, dürfte für den Sänger und die Fans sehr emotional werden. Die Rückkehr in diese Location hat daher für viele Anhänger Symbolkraft. Die Fanszene von Guns N' Roses ist auch global und organisiert – Nightrain-Mitglieder tauschen Tourtipps, Erinnerungen und Sammlerstücke, oft weit über Konzerte hinaus. Mit neuem Material im Gepäck beweist die Band, dass sie auch nach all den Jahren nichts von ihrem Biss verloren hat. Tickets und weitere Informationen zur Tour findet man auf der offiziellen Webseite der Band.

Getty Images Axl Rose, Sänger von Guns N' Roses

Getty Images Slash und Duff McKagan von Guns N' Roses beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2016

Kevin Winter/Getty Images for Coachella Duff McKagan, Axl Rose und Slash von Guns N' Roses beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2016