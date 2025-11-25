Jeremy Renner enthüllt: Black Widows Tod ganz anders geplant

"Avengers: Endgame"-Star Jeremy Renner (54) hat auf der Space Con 2025 enthüllt, dass der große Abschied von Black Widow ursprünglich ganz anders ablaufen sollte. Vor Publikum erzählte der Darsteller von Hawkeye, dass die erste Version von Scarlett Johanssons (41) Todesszene deutlich größer, lauter und mit viel mehr Action geplant war. Dann wurde aber alles noch einmal neu gedreht, schlichter und intimer. Gegenüber The Pop Verse verriet Jeremy: "Wir haben die Szene gedreht, aber diese Szene ist nicht im Film. Es war eine ganz andere Szene. Viel galaktischer, mit mehr Aliens, und es ist viel mehr los gewesen. Und dann haben wir sie neu gedreht, um sie viel einfacher zu machen, so wie sie jetzt im Film ist."

Laut Jeremy ist die überarbeitete Szene deutlich berührender. Die Entscheidung, die zweite Version in den Film einzubauen, erwies sich seiner Meinung nach als richtig: "Sie ist viel emotionaler, viel eindringlicher, finde ich. Diese Szene zu spielen war herzzerreißend." Außerdem beschrieb er das Drehen dieser Szene als einen symbolischen Abschied von Scarlett Johansson, deren Figur nach 22 gemeinsamen Filmen im MCU ein tragisches Ende fand.

Trotz des Todes der beliebten Figur hoffen viele Fans weiterhin auf eine Rückkehr von Black Widow. Doch schon vor rund acht Monaten hatte Scarlett in einem Interview mit dem Magazin InStyle jede Hoffnung der Fans auf ein Comeback im Marvel-Universum zunichtegemacht. Damals sagte die Schauspielerin offen: "Natasha ist tot." Sie appellierte an die Marvel-Anhänger, den endgültigen Abschied ihrer Figur zu akzeptieren: "Wir müssen es loslassen. Sie hat die Welt gerettet. Das war ihr großer Heldenmoment."

Getty Images Jeremy Renner und Scarlett Johansson bei den American Cinematheque Awards im Beverly Hilton, Johansson hält ihre Auszeichnung

Getty Images Bei der Premiere in New York: Jeremy Renner besucht Paramount+ "Mayor of Kingstown" Staffel 4

Getty Images Scarlett Johansson bei den Newport Beach Film Festival Honors