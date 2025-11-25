Sila Sahin veröffentlicht Liebesduett für Ehemann Samuel

Sila Sahin (39) erfüllt sich einen lang gehegten Traum und betritt musikalisches Neuland. Die Schauspielerin veröffentlicht mit ihrer Freundin Antonia Parensen das Duett "Weiße Weihnacht", das bereits auf Spotify verfügbar ist. Der Song ist mehr als nur ein musikalisches Experiment, er ist eine persönliche Liebeserklärung an ihren Ehemann Samuel Sahin-Radlinger. "Der Song ist auch ein Geschenk für meinen Mann. Es ist ein Liebesbeweis-Song", verriet Sila im Gespräch mit Bild.

Sila erzählte auch, wie sehr sie dieses Projekt bewegt: "Es war schon immer ein großer Herzenswunsch von mir, mal einen Song aufzunehmen. Nun habe ich mir meinen Traum vom Singen erfüllt." Unterstützung kam von Antonia, die als Gesangscoach mit Atemübungen den Feinschliff gab und die gemeinsame Studiozeit vorbereitete. Die Zeile "Ich finde meinen Wunsch nicht in den Sternen, sondern in deinen Armen" richtet sich direkt an Samuel – ein zarter Moment inmitten des vorweihnachtlichen Trubels. "Nicht die Geschenke sind an Weihnachten wichtig, sondern dass man jemanden zum Kuscheln hat", betonte Sila gegenüber dem Blatt.

Privat bilden Sila und Samuel eine Einheit, die seit Jahren zwischen Familienleben und Beruf pendelt. Die Schauspielerin und der Torhüter leben mit ihren Söhnen Elijah und Noah in Österreich, nachdem die Familie 2024 von Berlin übersiedelt ist. Im neuen Alltag fernab der alten Heimat spielen Routinen und kurze Momente zu zweit eine große Rolle. Antonia, selbst mit Familie nach Österreich gezogen, ist dabei nicht nur musikalische Partnerin, sondern auch enge Vertraute – eine Freundin, die Silas Tempo und ihre Prioritäten kennt.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin

Getty Images Sila Sahin, "Alles was zählt"-Star

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Samuel Radlinger und ihre beiden Söhne