Jameela Jamil kritisiert extremen Gewichtsverlust der Stars

Jameela Jamil (39) hat in einem TikTok-Video eine klare Botschaft gegen den Trend der extremen Dünnheit in Hollywood ausgesprochen. Die Schauspielerin zeigte sich besorgt über das sich häufende Erscheinungsbild prominenter Frauen, deren Rippen und Hüftknochen deutlich sichtbar seien. "Es ist keine Body-Shaming-Aussage, wenn man feststellt, dass es plötzlich zu einer weit verbreiteten Ästhetik geworden ist", erklärte sie. Dabei stellte sie die Frage, wer diese Entwicklung vorantreibe und warum Zerbrechlichkeit wieder als Schönheitsideal angesehen werde. Sie hob hervor, wie schnell dieser Wandel stattgefunden habe, und äußerte: "Wenn ich Kolleginnen bei Events umarme, habe ich das Gefühl, sie könnten zerbrechen."

Die Schauspielerin, die in der Vergangenheit offen über ihre eigenen Schwierigkeiten mit Essstörungen gesprochen hat, warnte vor den gesundheitlichen Risiken dieses Trends. Besonders beunruhigend findet sie die Ausstrahlung auf junge Mädchen, die dadurch einem ungesunden Druck ausgesetzt würden. "Es ist traurig, dass Stärke heute nicht mehr erstrebenswert ist und stattdessen Fragilität als Vorbild dient", betonte Jameela. Bereits zuvor hatte sie in Bezug auf die Nutzung von Medikamenten zur Gewichtsreduktion Unbehagen geäußert, beispielsweise im Fall von Serena Williams (44). Sie kritisierte, dass dieses Verhalten zunehmend normalisiert werde und rief dazu auf, sich gegen die Verherrlichung solcher gefährlichen Ideale zu stellen.

In der Vergangenheit hat sich Jameela Jamil immer wieder als Stimme für Körperakzeptanz und Selbstliebe positioniert. Die Schauspielerin ist bekannt dafür, ungeschönt auf problematische Trends in der Unterhaltungsbranche hinzuweisen. Neben ihrem Engagement für feministischen Aktivismus sprach sie in Interviews auch über ihre persönliche Reise zu einem gesunden Selbstbild. Gerade deshalb fühlen sich viele von Jamil unterstützt, wie zahlreiche positive Kommentare zu ihrem aktuellen Video zeigen. "Das ist wahre Unterstützung von Frau zu Frau", schrieb eine Nutzerin. Ein anderer Kommentar drückte die Sorge vieler aus: "Es fühlt sich an wie eine Rückkehr zu den 90ern und frühen 2000er-Jahren, als solche Ideale schon einmal allgegenwärtig waren."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jameela Jamil, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jameela Jamil, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jameela Jamil, Schauspielerin