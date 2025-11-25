Muss "Bauer sucht Frau"-Daniel wegen Maiwagen Strafe zahlen?

Regelbruch mit Ansage! In Brünen holt Landwirt Daniel in einer Folge von Bauer sucht Frau seine Hofdamen Jennifer und Emely am Bahnhof ab – und fährt dafür groß auf: Er hat sich den Maiwagen seines Kegelklubs geschnappt, bunt geschmückt und zum romantischen Shuttle umfunktioniert. Der Clou: Auf diesem Gefährt sind eigentlich keine Frauen erlaubt. Trotzdem tuckert der Niederrheiner mit den beiden Richtung Hof. Sein Mut zur Geste hat Folgen, denn für den Verstoß gegen die Klub-Regeln droht ihm jetzt eine Geldstrafe.

Schon beim ersten Blick auf den umdekorierten Wagen sprudeln die Reaktionen. "Wow. Das ist echt wild", staunt Jennifer in der Sendung. Emely hakt nach: "Hast du das nur für uns gebaut?" Daniel winkt ab und erklärt vor laufender Kamera: "Wir haben das vom Kegelklub ausgebaut." Im Einzelinterview legt er nach und macht die Konsequenzen glasklar: "Wir haben eine interne Strafe. Fünfzig Euro pro Kegelbruder, wenn die Frau mitfährt. Jetzt werde ich sehr wahrscheinlich hundert Euro bezahlen müssen an die Jungs. Aber das nehme ich gerne in Kauf." Während die Kinderpädagogin und die Einzelhandelskauffrau vom Regelbruch nichts ahnen, schaltet Emely auf der Fahrt schon in den Flirt-Modus. "Ich weiß nicht, wie Daniel das sieht, aber ich find's schon manchmal ein bisschen drüber", kritisiert Jennifer. Auf dem Hof wartet die Familie Spalier, inklusive Zwillingsbruder Stefan. Dessen Verlobte frotzelt: "Wenn ihr Daniel habt, bekommt ihr Stefan gratis dazu!"

Abseits des kleinen Eklats um die Kegelklub-Regel zeigt der Empfang, wie sehr Daniel das Miteinander schätzt: Familie an Bord, Humor am Herd, Offenheit auf dem Acker. Der Mann vom Niederrhein pflegt offenbar Traditionen, ohne Romantik und Spaß auszuklammern – der Maiwagen ist ein Symbol für die Gemeinschaft im Klub. Für Daniel heißt das: Er teilt gern, er erklärt gern und er nimmt eine interne Strafe in Kauf, wenn die Geste stimmt – ein Zeichen dafür, dass Nähe und ein gutes Gefühl für ihn mehr wiegen als starre Regeln im Clubkalender.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Daniel von "Bauer sucht Frau", 2025

Anzeige Anzeige

RTL Emely, Daniel und Jennifer, "Bauer sucht Frau", 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Daniel, "Bauer sucht Frau", 2025

Anzeige