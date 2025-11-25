Diese zwei "Bachelor in Paradise"-Ladies kriegen keine Rosen

In der fünften Folge von Bachelor in Paradise steht die zweite Nacht der Rosen an – und diesmal müssen gleich zwei Kandidatinnen das Paradies verlassen. Während die Männer ihre Rosen verteilen, herrschen Spannung und Chaos. Devin Dayan, der zunächst unsicher war, vergibt seine Rose schließlich an Mimi Gwozdz (31). Lukas Baltruschat (31) entscheidet sich nach einer emotionalen Ansprache für Jessica Bahn, und Jan Kelle wählt Michelle Bendig mit den Worten: "Eigentlich lösche ich Brände, aber das Feuer zwischen uns will ich noch entfachen." David "Dee" Jackson, der nach seinem "Bauchgefühl" geht, schenkt Judith Diaz die Rose, Bennett Bacher wählt Vicky Stryczek, Erik Hebbe entscheidet sich für Larissa Schulte, Markus Kathrein für Kristina Yantsen und Jan Hoffmann verteilt die Rose an Neuzugang Lissy Korac. Für Janine Christin Wallat (30) und Vivi Tegtmeier endet das Abenteuer hingegen vorzeitig.

Die beiden Frauen hatten auf eine Rose gehofft, doch am Ende werden ihre Erwartungen nicht erfüllt. Janine Christin, die von Beginn an Interesse an Devin gezeigt hatte, muss einsehen, dass seine Aufmerksamkeit mittlerweile ganz Mimi gilt. Sichtlich enttäuscht erklärt sie nach ihrem Aus: "Auf gar keinen Fall werde ich mich nochmal bei Devin melden." Auch Vivi hatte auf eine andere Wendung gehofft, nachdem sie mit Lukas ein Date und einige flirtende Momente erlebt hatte. Dennoch entschied er sich für Jessi, worauf Vivi ihre Meinung äußert: "Ich glaube, bei Lukas kann man sich nie sicher sein. Das wurde natürlich bestätigt. Freut mich für ihn, dass er mit Jessi eine gute Connection hat. Dann finde ich woanders die Liebe."

Schon in der vergangenen Nacht der Rosen gab es überraschende Wendungen und emotionale Momente. Die Frauen hatten damals das Ruder in der Hand und entschieden, welche Männer weiter um ihre Herzen kämpfen durften. So erklärte beispielsweise Vicky offen: "Seit dem ersten Augenblick bist du meine Nummer Eins", bevor sie Bennett die Rose überreichte. Für Musty, der auf eine Rose von der ehemaligen Die Bachelors-Teilnehmerin gehofft hatte, bedeutete diese Nacht jedoch das frühe Aus im Paradies. Ein Flirt am Pool und gemeinsame Zeit auf der DJ-Bühne reichten letztlich nicht aus. "Irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen. Irgendwas ist da", sagte der TV-Casanova damals noch hoffnungsvoll. Am Ende musste er jedoch seine Koffer packen und seinen Traum von der großen Liebe vorerst begraben.

RTL Das Logo zu "Bachelor in Paradise"

RTL / Frank Beer Janine Christin Wallat, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2025

RTL Vivi Tegtmeier, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2025

