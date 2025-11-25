Jan Delay wird als "Hutträger des Jahres 2025" ausgezeichnet

Jan Delay (49) hat heute Grund zu feiern: Am internationalen Tag des Hutes wurde der "Oh Jonny"-Interpret in Köln als "Hutträger des Jahres 2025" ausgezeichnet. "Super, ich freue mich unheimlich, selbiger zu sein — vielen Dank!", erklärte er laut einer Pressemitteilung der Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte. Die Unternehmer ehrten den Musiker für sein langjähriges Faible für schicke Kopfbedeckungen. Zur Übergabe des Awards, eines goldenen Hutes, erschien Jan ganz leger in einer Baseballkappe. Doch auf der Bühne ist er für seine schicken Player-Hüte bekannt.

Die Auszeichnung zum "Hutträger des Jahres" wird seit 13 Jahren verliehen und würdigt Prominente, die ihre Begeisterung für Hüte mit der Welt teilen. Mit Jan reiht sich nun ein weiterer Musiker in eine illustre Liste von Preisträgern ein, zu denen unter anderem Johannes Oerding (43), Max Mutzke (44), Torsten Sträter (59) und Roger Cicero (†45) zählen. Als einzige Frau gewann Nadine Angerer (47) 2013 den kultigen Preis. Neben der stilvollen Ehre erinnert die Verleihung auch an die traditionsreiche Arbeit des inhabergeführten Hutfachhandels und die namhaften Hersteller, die hinter den kreativen Designs stehen.

Jan beschäftigt sich auch unterhalb seines Kopfes mit Mode. Seit Jahrzehnten zeigt er sich auf der Bühne und bei Veranstaltungen in stylishen Outfits. Besonders wichtig sind dem Hamburger dabei die Schuhe. In der "NDR Talk Show" plauderte er vor einigen Monaten aus, dass er seit etwa 30 Jahren Sneaker sammele. "Ich habe wirklich alle behalten ab einem gewissen Alter, also wo der Fuß nicht mehr wächst", gab der 49-Jährige schmunzelnd zu.

Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V. / Sandra Irmler Jan Delay, "Hutträger des Jahres 2025"

Getty Images Nadine Angerer beim FIFA Ballon d'Or 2015

Getty Images Jan Delay mit seinen Echo Awards 2010