"Toxisch"-Kritik: Das hält "Bachelor in Paradise"-Mimi davon

Mimi Gwozdz (31) steckt bei Bachelor in Paradise mitten im Liebeschaos: Zunächst bandelte sie mit Devin Dayan an, zog jedoch nach kurzer Zeit die Handbremse und zeigte stattdessen Interesse an Jan Kelle und Jan Hoffmann. Einigen Fans gefällt das Verhalten des einstigen Bachelor-Girls gar nicht – sie werfen ihr vor, "toxisch" zu sein und das Interesse zu verlieren, sobald sie Männer für sich gewonnen hat. Im Promiflash-Interview geht Mimi nun auf die Kritik ein.

Mimi gibt zu verstehen, dass sie die Kritik der Zuschauer nicht allzu ernst nehmen kann. "Ich finde es immer interessant und amüsant zu sehen, wie sich Menschen ein Urteil bilden", meint sie im Gespräch mit Promiflash. Dass ihr ein gewisses Muster im Umgang mit Männern vorgeworfen wird, stört die 31-Jährige besonders. Sie macht deutlich: "Als hätten sie jede meiner Beziehungen mitbekommen, um das bewerten zu können." Gleichzeitig scheint sie die Vorwürfe der Fans nicht zu nah an sich heranzulassen.

Mimi nahm 2021 an "Der Bachelor" teil und bekam dort von Niko Griesert (35) die letzte Rose – eine Beziehung entstand zwischen den beiden allerdings nicht. Von 2022 bis Ende 2023 war sie stattdessen mit Bachelorette-Star Yannick Syperek liiert. Die beiden stellten ihre Liebe auch bei Temptation Island V.I.P. auf den Prüfstand. Ein Jahr nach der Trennung war sie an ihren neuen Partner Ben vergeben, doch auch diese Verbindung sollte nicht halten. Bei "Bachelor in Paradise" sucht sie nun schon zum zweiten Mal nach dem richtigen Partner.

RTL / Frank Beer "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Mimi Gwozdz

RTL "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Devin Dayan und Mimi Gwozdz

RTL Mimi Gwozdz bei "Bachelor in Paradise" 2025