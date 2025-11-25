Interesse weg? "Bachelor in Paradise"-Devin weint wegen Mimi

Es fließen wieder Tränen im Paradies: Bei Bachelor in Paradise geraten Mimi Gwozdz (31) und Devin Dayan ordentlich ins Schleudern. Nachdem die beiden in den vergangenen Folgen sichtbar angebandelt hatten, zieht Mimi kurz vor der zweiten Nacht der Rosen plötzlich die Bremse. Im Gespräch mit Jan K. erklärt sie, das Gefühl zu haben, dass es mit dem einstigen Bachelorette-Gewinner zu schnell gegangen sei: "Das Ding ist, ich bin sowieso nicht der Mensch, der sich von vornherein festfährt. Irgendwo interessiert es mich schon, dich und den anderen Jan kennenzulernen." Für Jan K. wird die Situation damit heikel: Devin sei "sein bester Kumpel", weshalb Mimi für ihn eigentlich tabu sei. Gleichzeitig bringt er es jedoch nicht über sich, seinem Freund zu sagen, "was Phase ist" – er möchte, dass Devin selbst merkt, was gerade passiert.

Bei der abendlichen Party, kurz bevor die Männer ihre Entscheidung treffen müssen, sucht die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit schließlich das Gespräch mit Devin. "Ich rede voll gern mit dir, und du bist ja auch manchmal witzig. Also, die Gespräche waren voll geil – aber seitdem du Janine abgeschossen hast, habe ich das Gefühl, dass du denkst, wir sind jetzt zusammen und wir ziehen das durch bis zum Ende. Auch, dass du beim Essen meine Hand genommen hast, das war voll viel. Damit drängt man mich weg", gesteht sie ihm. Devin, der sich nach eigenen Worten mit Mimi bereits "angekommen" fühlte, wird von ihrer Kehrtwende kalt erwischt – und spielt sogar mit dem Gedanken, die Show zu verlassen: "Ich will nicht sehen, wie Mimi sich hier mit anderen vercouplet. [...] Mein Kopf sagt Abbruch", erklärt er unter Tränen.

Schon in der vierten Folge hatte es zwischen Mimi und Devin ordentlich gekracht. Nach einem anfänglichen Flirt mit Janine Christin Wallat entschied sich der Hobbygitarrist schließlich dafür, voll auf Mimi zu setzen – doch dieser plötzliche Wechsel hinterließ Spuren. Janine hatte der Bachelor-Bekanntheit ins Ohr gesetzt, dass Devin nicht ehrlich zu ihr gewesen sei. Mit dem Vorwurf konfrontiert, reagierte Devin sichtlich genervt: "Ich weiß nicht, was ich dir noch sagen soll", sagte er im Streitgespräch. Die beiden konnten den Konflikt nicht lösen und gingen wütend auseinander. Mimi ließ ihrer Frustration freien Lauf: "Leck mich doch am A*sch, Alter." Wie es zwischen den beiden nun weitergeht, bleibt abzuwarten.

RTL / Frank Beer, RTL / Frank Beer Collage: Devin Dayan und Mimi Gwozdz

RTL Mimi Gwozdz und Jan K. bei "Bachelor in Paradise" 2025

RTL Devin Dayan bei "Bachelor in Paradise" 2025

