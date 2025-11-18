"Bachelor in Paradise"-Bennett: Aus zwei Ladys wird keine

Bei Bachelor in Paradise steht Bennett momentan zwischen zwei Frauen: Auf der einen Seite bandelt er mit Vicky an, hat gleichzeitig aber auch Interesse an Larissa. In Folge vier scheint ihm die Wahl aber genommen zu werden – beide Frauen entgleiten ihm zeitgleich. Larissa möchte Vicky nicht die Tour versauen und hat darüber hinaus das Gefühl, sich nur im Kreis zu drehen. "Ich will da nicht zwischen grätschen. Ich will da nichts kaputtmachen, also gehe ich lieber den Schritt zurück", überlegt sie.

Doch auch Vicky ist von Zweifeln geplagt – ihr fehlt die tiefgründige Verbindung zu Bennett. "Ich weiß ganz genau, wenn ich zu ihm gehen würde, dann macht er wieder einen Witz oder wir lachen kurz über irgendwas, aber da entwickelt sich kein Gespräch draus", meint sie und klagt: "Wir werden wie zwei Bäume nebeneinander sitzen und uns gar nicht unterhalten." Beide Frauen suchen das Gespräch unter vier Augen mit ihrem Auserwählten. Steht Bennett nun also ganz alleine da?

Bennett scheint den Ernst der Lage noch nicht ganz zu durchblicken. Als Larissa versucht, den Flirt zu beenden, zweifelt er an ihrer Entscheidung und meint: "Du brauchst dich gar nicht selbst anzulügen." Auch das Gespräch mit Vicky läuft nicht unbedingt gut. "Ich habe das Gefühl, dass du mit allen anderen mehr sprichst als mit mir", kritisiert die Die Bachelors-Bekanntheit. Schließlich entscheiden sich die beiden, ihr Kennenlernen vorerst zu pausieren. Somit hat sich das Liebesdreieck in Luft aufgelöst – und Bennett bleibt vorerst solo.

RTL / Frank Beer Bennett, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

RTL / Frank Beer Viktoria, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

RTL / Frank Beer Larissa Schulte, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin