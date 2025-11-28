Andrea Kiewel reagiert auf selbstbestimmten Tod der Kesslers

Alice (89) und Ellen Kessler (89) haben sich dazu entschieden, ihr Leben selbstbestimmt zu beenden. Diese Entscheidung, begleitet und bewusst vorbereitet, löste in Deutschland eine weitreichende Diskussion zum Thema Sterbehilfe aus. Auch Andrea Kiewel (60) äußerte sich dazu in ihrer wöchentlichen Kolumne in der SuperIllu. Die "Fernsehgarten"-Moderatorin sprach dort nicht nur über das beeindruckende Lebenswerk der Kessler-Zwillinge, sondern auch über das sensible Thema des Alterns und der Fürsorge für ältere Angehörige. Für sie sei der Freitod der Kessler-Zwillinge zwar schockierend, aber durchaus nachvollziehbar: "Weshalb ich den Freitod der Kessler-Zwillinge zwar schockierend, aber auch akzeptabel finde. Es war das gute Recht von Alice und Ellen Kessler, selbstbestimmt aus dem Leben zu scheiden."

In ihrer Kolumne stellt Andrea Kiewel grundlegende Fragen über das Leben und Sterben und betonte, dass ein hohes Alter nicht automatisch den freien Willen eines Menschen einschränke: "Wie viel Leben und Sterben liegt eigentlich in unserer Macht? Nicht allzu viel. Dennoch versuchen wir zu halten, zu stützen – aber es ist nie genug." Darüber hinaus sprach Andrea offen über ihre eigene familiäre Situation, insbesondere ihre 94-jährige Mutter, die sie derzeit pflegt. In einem Interview mit RTL gestand sie: "Ich grusele mich ein bisschen davor, weil was qualifiziert mich als Tochter, über das Leben meiner Mutter zu bestimmen." Damit gibt sie einen ehrlichen Einblick in die Herausforderungen und emotionalen Konflikte, denen sich viele Angehörige von Pflegebedürftigen gegenübersehen.

Vor einem Monat besuchte Andrea die "Lebensherbst"-Gala in Düsseldorf, eine Veranstaltung, die sich für ältere, einsame und pflegebedürftige Menschen engagiert. In einem Interview mit dem Sender betonte die Moderatorin damals: "Das ist ein Thema, das um niemanden einen Bogen macht." Ihre Mutter sei zwar noch erstaunlich fit, aber Andrea machte kein Geheimnis daraus, dass die Verantwortung als Tochter eine große Herausforderung sei. "Das bedeutet nicht, dass sie wie ein junges Huhn durch die Gegend springt, aber noch kann sie alles selber verrichten, hält die Wohnung in Schuss, hält sich in Schuss", verriet sie offen.

Anzeige Anzeige

Collage: IMAGO / Future Image, Getty Images Collage: Andrea Kiewel und die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen

Anzeige Anzeige

Getty Images Alice und Ellen Kessler im Jahr 2013

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Andrea Kiewel, Moderatorin