Die Kessler-Zwillinge verschickten vor Tod Paket an Freundin

Ein Päckchen als letzter Gruß: Alice Kessler (89) und Ellen Kessler (89) schickten wenige Tage vor ihrem Tod ein sorgfältig vorbereitetes Paket an ihre Freundin und Nachbarin Carolin Reiber in Grünwald. Der handschriftliche Hinweis auf dem Karton lautete, wie die AZ berichtet: "Nicht vor dem 18. November öffnen". Das Paket traf am 15. November bei Carolin ein. Zwei Tage später, am 17. November, nahmen die beiden Show-Stars in ihrer Villa in Grünwald Abschied vom Leben, begleitet von einer Ärztin. Die Botschaft war klar geplant, der Zeitpunkt bewusst gewählt. Und sie richtete sich an eine der engsten Vertrauten.

In dem Paket lag Schmuck, sorgfältig ausgewählt. "Sie haben mir wunderschöne Schmuckstücke geschickt, die ich immer an ihnen bewundert hatte, teils mit Jadesteinen", sagte Carolin der AZ und fügte hinzu: "Die haben sie mir wohl vererbt." Ein gemeinsamer Abend war noch vorgesehen: der Besuch der Musical-Premiere "Pretty Woman" am 13. November im Deutschen Theater. Alice und Ellen sagten kurzfristig ab. Auch ihren engsten Begleiterinnen erzählten sie nichts von ihrem Entschluss. Gundel Fuchsberger, Freundin aus vielen gemeinsamen Jahren, sagte zu Bild: "Ich stehe unter Schock, es ist so tief traurig." Die Zwillinge hielten ihren Plan bis zuletzt bei sich – und verabschiedeten sich mit einer Geste, die mehr sagt als Worte.

Alice und Ellen waren in den letzten Wochen ihres Lebens in der Öffentlichkeit ruhiger als gewohnt, etwa bei einem Besuch der Roncalli-Premiere im Münchner Werksviertel. Jahrzehntelang hatten sie Seite an Seite die Zuschauer begeistert, stets harmonierend und eng verbunden. Ihr Leben war geprägt von dem einzigartigen Band, das ihre Gemeinsamkeit darstellte, und nun lässt ihr Abschied viele, die ihnen nahestanden, betroffen zurück.

Getty Images Alice Kessler und Ellen Kessler bei "Event Prominent" im Hotel Grand Elysée in Hamburg, 2012

Getty Images Alice und Ellen Kessler im Jahr 2013

Getty Images Alice Kessler und Ellen Kessler bei der Circus Krone Premierengala in München, Dezember 2024

