Drama? Lars trifft bei "Germany Shore" auf zwei Ex-Flammen

Bei Germany Shore gibt es endlich wieder Frischfleisch: Realitystar Lars Maucher (29) ist der Neue im Bunde. Was er aber nicht ahnt, als er zur Bootsparty hinzustößt: Dort erwarten ihn gleich zwei Ex-Flammen. Lars hat sowohl mit Nadja Großmann als auch mit Janice eine Vergangenheit. Bei seiner Ankunft hätte die Stimmung aber schlechter sein können. Während Nadja sich erst mal freut, ihn wiederzusehen, erinnert Janice sich wohl direkt wieder an ihre gemeinsame Zeit und ist nicht abgeneigt, da weiterzumachen, wo sie stehen geblieben sind. "Er ist mit Abstand der attraktivste Mann hier drin. Ich hätte gar kein Problem damit, das Ganze fortzusetzen", meint sie enthusiastisch. Lars offenbar auch nicht, denn er ist zwar verblüfft, Janice zu sehen, aber begeistert. Von Nadja ist er aber auch nicht abgetan: "Nadja ist schon eine Granate. Wir kennen uns ja schon, also Speichelaustausch ist schon lange passiert."

Die Begeisterung hielt sich bei der Vorbereitung auf die Bootsparty aber noch in Grenzen. Die "Germany Shore"-Family ahnte schon, dass Lars wohl der Nächste sein wird, der in die Villa kommt. Nadja war bei der Vorstellung aber verhaltener. Sie erklärt, dass sie und Lars sich am Anfang immer gut verstehen, dann aber sehr schnell aneinandergeraten. Auf Nachfrage von Tommy Pedroni (30), ob die beiden schon miteinander geschlafen haben, erklärt sie: "Sex nicht, aber wir haben richtig gestritten." Auch Janices Meinung von dem 29-Jährigen klang anders: "Er denkt, er ist der aller Geilste." Sie stellt zudem klar, dass ihr Techtelmechtel in der Show mit Fabian deutlich besser war als das mit Lars. Neben den beiden kennt auch Walentina Doronina (25) Lars besser, als sie wohl gerne würde: Sie begrüßt ihn mit einem verschütteten Drink statt mit einer Umarmung. Der Grund: Sie bekam vor einiger Zeit "ungefragte D*ckpics" von ihm und wartet bis heute auf eine Entschuldigung.

Tatsächlich krachte es aber vor allem zwischen Nadja und Lars in der Vergangenheit schon ordentlich. Die beiden kennen sich schon aus der Sendung Are You The One – Reality Stars In Love. In der Staffel von 2024 gerieten sie aufgrund von Sticheleien aneinander. Der ehemalige Bachelorette-Kandidat vertrat die Meinung, Nadja versuche es bei jedem und er könne sie nicht ernst nehmen. Bei "Germany Shore" scheint sich das Blatt gewendet zu haben. "Nadja kenne ich ja von AYTO VIP und [sie] hat mir ein gutes Gefühl gegeben", meint Lars zu Promiflash und fügt hinzu, dass er sowohl Nadja als auch Sarah interessant fand: "Ich war von Nadja nicht abgeneigt sowie von Sarah auf den ersten Blick und den ersten Eindruck."

Instagram / lars_maucher Lars Maucher, Realitystar

Paramount+ Pressebereich Janice Barat, "Germany Shore"-Kandidatin 2025

Instagram / nadja__1406 Nadja Großmann, Januar 2025