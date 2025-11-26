Zickenkrieg: "Germany Shore"-Bootsparty endet mit Eskalation

Die Bootsparty bei Germany Shore endet genau da, wo die meisten Partys der Show enden: bei einem handfesten Wortgefecht. Die Stimmung ist durch jede Menge Alkohol bereits angeheizt, da stößt Lars Maucher (29) dazu. Es dauert nicht lange, bis er den ersten Kuss bekommt – und das ausgerechnet von Sarah. Das passt seiner Ex-Flamme Janice aber gar nicht. Sie wäre dem Realitystar eigentlich wieder gerne näher gekommen, hat aber eine tiefe Abneigung gegen Sarah. Aus dem gleichen Grund ist sie auch genervt von Cansin. In einer Runde lässt sie ihren Frust an ihm aus: "Du bist schon ein bisschen panne, ich sage es dir ehrlich." Dabei kommt Janice auch auf Sarah zu sprechen, die zwar hinzugerufen wird, sich der Situation aber schnell wieder entzieht. Doch Janice lässt nicht locker.

"Wie ein Hündchen bist du", wettert sie lautstark weiter – für die 19-jährige Sarah ist das nur schwer zu ertragen. Und das ruft Walentina Doronina (25) auf den Plan, die versucht, sich vor Sarah zu stellen. An der Stelle eskaliert die Streiterei auf dem Boot endgültig, denn als Walentina versucht, Janice wegzuschieben, schubst diese grob ihre Hand weg. "Bist du krank? Hast du zu viel Alkohol gesoffen, du Gestörte?", keift Walentina in Janices Richtung, als die Security dazwischen geht. Die Anwesenheit der Mitarbeiter hält die beiden aber nicht davon ab, weiterzumachen. Zwischen deutlichen Beleidigungen stellt die 25-Jährige schließlich klar: "Fass mich einmal an, glaub mir, du liegst auf dem Boden!" Das scheint Janice aber nur noch wütender zu machen – sie lässt sich kaum bändigen. Erst Paulina (28) und Lars können sie beruhigen.

Die Auseinandersetzung hinterließ aber auch bei Walentina Spuren. Zurück an Land zieht sie sich unter Tränen aus der Gruppe zurück. "Ich weine nicht aus Schwäche, sondern ich weine, weil sie mir leidtut. Und ich möchte einfach nicht mehr in diese Villa, weil ich nicht Sachen machen möchte, die ich nicht machen will", erklärt sie. Dabei scheint sie in erster Linie Sorge zu haben, dass es richtig handgreiflich werden könnte, sollte Janice ihr noch einmal zu nahe kommen. Bevor es dazu kommt, fährt Walentina mit dem Auto weg und die anderen kehren in die Villa zurück. Dort scheint Janice wieder zu sich zu kommen. Sie entschuldigt sich erst bei Sarah und sucht auch das Gespräch mit Walentina. "Ich bin ehrlich, okay? Ich habe Stress gemacht. Ich bin der Stress-Maker gewesen", gibt sie zu. Das Verhältnis zwischen ihr und Walentina wird sich so schnell wohl aber nicht glätten – das schreit nach dem nächsten Family-Meeting...

Paramount+ Pressebereich Der Cast der fünften Staffel "Germany Shore"

Paramount+ Pressebereich Janice Barat, "Germany Shore"-Kandidatin 2025

Paramount+ Pressebereich Walentina Doronina bei "Germany Shore" 2025