Warmes Herz: Königin Silvia von Schweden erhält Sonderpreis

Königin Silvia von Schweden (81) wurde in Berlin mit einem Sonderpreis der Mittelstands- und Wirtschaftsunion geehrt. Anlässlich der Preisverleihung, die im Allianz Forum stattfand, reiste die aus Heidelberg stammende Königin für einen Kurzbesuch in ihre frühere Heimat Deutschland. Die Auszeichnung erhielt sie in Anerkennung ihres jahrzehntelangen Einsatzes für soziale Belange und freiheitliche Werte. Bundeskanzler Friedrich Merz (70) überreichte ihr den Preis persönlich und betonte in seiner Ansprache: "Wir Deutsche haben Sie schon sehr früh in unser Herz geschlossen." Er lobte ihre Herzenswärme und natürliche Eleganz, die ihrer Rolle als Königin eine besondere Nähe verleiht.

Bei der Preisverleihung hob Silvia hervor, dass die Auszeichnung stellvertretend für all jene steht, die tagtäglich daran arbeiten, Kindern Schutz zu bieten und Menschen in schwierigen Lebenslagen beizustehen. Ihrem Publikum sagte sie: "Es geht nur gemeinsam. Vereint in dem Bewusstsein, dass wir Menschenrechte nur in gemeinsamer Verantwortung ermöglichen können." Besonders betonte sie die Zusammenarbeit zwischen Schweden und Deutschland, insbesondere auch in sensiblen Themen wie dem Kinderschutz. Seit Jahren ist Silvia engagiert im Kampf gegen Kindesmissbrauch und beim Aufbau eines Netzwerks für den Schutz der Schwächsten in unserer Gesellschaft, wie Bild berichtet.

Das soziale Engagement der schwedischen Königin hat in den letzten Jahrzehnten weltweit Pionierarbeit geleistet. Gemeinsam mit König Carl Gustaf (79) gründete sie Organisationen wie die World Childhood Foundation, Mentor International und das Globale Kinderforum. Dabei hat sie nicht nur Kinder im Fokus, sondern auch deren Familien und Lebensumstände. Abseits ihres Engagements gilt Silvia als eine Persönlichkeit, die trotz ihres royalen Status' Bodenständigkeit und ein herzliches Miteinander verkörpert. Ihr Einsatz für soziale Themen kombiniert mit ihrer warmen Ausstrahlung hat ihr weltweit Anerkennung eingebracht.

Getty Images Königin Silvia von Schweden, "Ein Herz für Kinder"-Gala 2022

Imago Königin Silvia von Schweden erhält den Sonderpreis der MIT von Friedrich Merz

Imago Königin Silvia von Schweden bei der Verleihung des Deutschen Mittelstandspreis der MIT 2025