Enthüllt: Ariana Grandes 5-Uhr-Morgen-Routine fürs Filmset

Ariana Grande (32) hat jetzt im Gespräch mit Nicole Kidman (58) für Interview Magazine offenbart, wie ihr gnadenlos früher Arbeitstag aussieht – und der startet noch vor Sonnenaufgang in New York City. "Ich muss um 5:30 Uhr losfahren", erklärte sie, worauf die 58-Jährige trocken reagierte: "Das ist verrückt früh." Der Popstar ist derzeit für den Film "Focker-In-Law" am Set, gemeinsam mit Ben Stiller (59), Robert De Niro (82), Blythe Danner (82), Teri Polo und Skyler Gisondo. Im Auto gönnt sich die 32-Jährige Kopfhörer-Momente mit Musik oder eine Meditation, bevor es ans Drehen geht. "Ich versuche vorher ein paar Schritte zu machen", sagte sie, betonte aber, dass sie auf ihren Körper hört. Für den anstehenden Tag kündigte sie augenzwinkernd an, "Szene 37 und 38" zu drehen.

Das Interview gab Ariana, während sie sich inmitten eines arbeitsintensiven Jahres befand. Neben den Dreharbeiten und der bevorstehenden Veröffentlichung der Fortsetzung des rekordverdächtigen Films "Wicked: For Good", der bereits weltweit über 190 Millionen Euro eingespielt hat, nahm sie auch an der dazugehörigen Pressetour teil. Doch im Gespräch ging es nicht nur um Arbeit. Während einer kleinen Diskussion über die perfekte Mittagsruhe gestand die Musikerin, dass sie nicht so oft Nickerchen mache, und scherzte, dass sie lieber mehr Kaffee trinke, um den Tag durchzuhalten.

Abends gönnt sich die "Sweetener"-Sängerin dann ein entspannendes Bad. Dabei verbringt sie oft online Zeit mit ihren Liebsten: "Ich stelle meinen Laptop an den Rand der Badewanne und telefoniere mit meinen besten Freunden wie Doug, Courtney oder Aaron." Ariana, die sich selbst als Wasserzeichen-Krebs mit einem "weichen Panzer" beschreibt, liebt diese Momente der Ruhe. Manchmal genießt sie das Bad auch einfach still und versunken, wie sie gesteht – ein wohlverdienter Ausgleich in ihrem turbulenten Alltag.

Getty Images Ariana Grande, Schauspielerin

Getty Images Nicole Kidman, Mai 2025

Getty Images Cynthia Erivo, Jon M. Chu und Ariana Grande bei der Europapremiere von "Wicked: For Good" in London