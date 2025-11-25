Serena Williams führt zweijährige Tochter ans Tennis heran

Serena Williams (44) hat auf Instagram bezaubernde Schnappschüsse von einem besonderen Moment mit ihrer jüngsten Tochter Adira River Ohanian (2) geteilt: Das zweijährige Mädchen ist dabei zu sehen, wie es erste Annäherungen an den Tennissport wagt. Serena, die selbst als Tennislegende Sportgeschichte schrieb, ließ ihre Fans an den Übungen teilhaben. "Hier seht ihr mich, wie ich meine Leidenschaft für Tennis mit meiner jüngsten Tochter teile", schrieb die 23-fache Grand-Slam-Siegerin zu den Fotos. Auf den Bildern balanciert Adira einen Tennisball mit ihrem Schläger und ahmt Serenas Bewegungen spielerisch nach – ein Anblick, der ihre Fans ins Schwärmen brachte.

Abseits des Sports ist Serena bemüht, ihre Töchter Adira und Alexis Olympia Ohanian Jr. (8) in kreative Projekte einzubinden. Anfang des Jahres traten die beiden gemeinsam mit ihrer Mutter in einer Kampagne für die Kinderbekleidungsmarke Janie and Jack auf. Serena, die diese Kollektion mitentworfen hatte, gab an, wie besonders es für sie war, diese Arbeiten mit ihrer Familie zu teilen. Olympia, die ältere Tochter, spielte dabei eine noch größere Rolle und war aktiv in Farb- und Musterentscheidungen für die Kleidungsstücke eingebunden. Neben Mode durften sich die Fans der Familie kürzlich auch über Anekdoten aus weiteren sportlichen Aktivitäten freuen: Auf Instagram zeigte die zweifache Mutter, wie die kleine Adira erste Erfahrungen im Golfen sammelte.

Seit ihrem Abschied vom professionellen Tennissport im Jahr 2022 konzentriert sich die Sportikone voll und ganz auf das Familienleben mit ihrem Mann Alexis Ohanian (42) und den beiden Töchtern. Die Zeit, die sie heute gemeinsam mit Adira und Olympia verbringt, ist für Serena von unschätzbarem Wert, wie sie immer wieder betont: "Wenn ich wählen muss zwischen einem weiteren großen Titel und meiner Familie, dann gilt meine Wahl immer meiner Familie", zitiert sie Page Six. So setzt sie auch im Alltag alles daran, ihren Kindern Werte wie Selbstvertrauen und Individualität mitzugeben – Aspekte, die auch in ihren Projekten immer wieder eine zentrale Rolle spielen.

Tennisikone Serena Williams beim ersten Tennisspiel mit Tochter Adira, November 2025

https://www.instagram.com/p/DQb0J1XkQIb/?img_index=1 Serena Williams teilt süßes Mutter-Tochter-Bild mit Tochter Olympia

https://www.instagram.com/p/DO57BMmjan-/?img_index=1 Tennislegende Serena Williams im September 2025