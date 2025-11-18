Mehr Sicherheit: Kim Virginia hat neue Überwachungskameras

Kim Virginia Grey (30) macht ernst: In ihrer Instagram-Story teilte sie mit, dass in ihrem Haus in Dubai weitere Überwachungskameras installiert werden sollen. "Bekomme heute noch mehr Kameras ins Haus gebaut. Möchte jeden Winkel überwacht haben. Fühle mich damit alleine einfach nochmal sicherer", erklärte sie ihren Followern. Wovor genau die Social-Media-Persönlichkeit sich fürchtet, behielt sie jedoch für sich. Seit Kurzem lebt Kim alleine in ihrer luxuriösen Villa, nachdem ihr Ehemann Nikola Grey (29) scheinbar plötzlich aus ihrem Leben verschwunden ist.

Das ehemalige Paar hatte vor einigen Monaten in Las Vegas geheiratet und sich kurz darauf gemeinsam drei Dalmatinerwelpen zugelegt. Doch von der harmonischen Anfangszeit scheint nicht mehr viel übrig zu sein. Während Kim sich derzeit nicht weiter zu der Situation äußern möchte, bleiben die Umstände, die zu Nikolas Verschwinden führten, unklar. Die Influencerin erzählte, dass ein Freund ihr mitgeteilt habe, Nikola sei nach Deutschland zurückgekehrt.

Kim, die sich seit Jahren erfolgreich eine riesige Fangemeinde in den sozialen Medien aufgebaut hat, teilte in der Vergangenheit regelmäßig private Höhen und Tiefen mit ihren Fans. Ihre Beziehung mit Nikola war dabei immer wieder Thema. Verliebt hatten sich die beiden während Dreharbeiten zu Promis unter Palmen, und schnell wurden sie zu einem der Gesprächsthemen in der Szene. Umso überraschender ist es für viele, dass Nikola nun anscheinend ohne Abschied aus Kims Leben verschwunden ist. Die Fans warten gespannt darauf, ob die beiden sich bald genauer zu den Hintergründen äußern werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025