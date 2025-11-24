Kim Virginia Grey klärt auf: Rosen waren von einer Frau

Zwischen Kim Virginia Grey (30) und Nikola Grey (29) knirscht es gewaltig – und das öffentlich auf Instagram. Anlass der Auseinandersetzung: ein üppiger Strauß roter Rosen, den die Reality-TV-Darstellerin kürzlich auf Social Media präsentierte. Für Nikola offenbar ein Schock! Doch nun entkräftet Kim die Gerüchteküche und beruhigt die Gemüter: "Da gab es, glaube ich, Missverständnisse bei allen Beteiligten. Die Rosen waren von einer Frau!", erklärte sie in ihrer Instagram-Story.

Damit stellt Kim klar, dass es sich bei dem Rosenmeer nicht um ein Geschenk eines möglichen Verehrers handelt, wie viele Fans und offenbar auch Nikola vermuteten. Sie betonte, dass die Diskussionen rund um das florale Präsent auf Missverständnissen beruhten. Details darüber, von welcher Frau die Rosen stammen und weshalb sich Nikola so aufgebracht zeigte, ließ die Influencerin allerdings offen. Stattdessen scheint sie mit dem Statement versucht zu haben, die Wogen im Netz zu glätten.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Paar mit Beziehungsproblemen Schlagzeilen macht. Bereits in der Vergangenheit hatte Nikola sich kritisch zu Kims Social-Media-Aktivitäten geäußert, was bei ihren Fans immer wieder Debatten auslöste. Zuletzt hat sich Kim auch dazu geäußert, dass Nikola sich endlich bei ihr gemeldet hat. Der Reality-Star ist nach langer Abwesenheit wieder zurück in Dubai, jedoch nur aufgrund eines Business-Termins, berichtet Kim. Ob er sich mit seiner Frau aussprechen wird, bleibt ebenfalls offen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Mai 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, September 2025