Kim sauer: Nikola Grey lässt sie mit drei Welpen im Stich

Kim Virginia (30), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat nach tagelanger Funkstille auf Instagram über die Abwesenheit ihres Ehemannes Nikola Grey (29) gesprochen. In einer Fragerunde mit ihren Fans deutete sie an, dass es zwischen ihr und Nikola zu einem Vorfall gekommen sei: "Es ist etwas vorgefallen." Wo Nikola sich aktuell aufhält, ist jedoch unklar. Laut Kim habe ein Fan Hinweise gegeben, dass er sich wohl in Deutschland aufhält – diese Informationen konnte sie bisher jedoch nicht bestätigen. Währenddessen steht Kim alleine da und kümmert sich rund um die Uhr um die drei Welpen des Paares.

In ihrem emotionalen Statement beschreibt Kim ihren Gefühlszustand: "Ich war traurig, aber mittlerweile schwingt das eher in Wut um", gab sie offen zu. Besonders enttäuscht sei sie darüber, dass Nikola seiner Verantwortung nicht nachkomme, sich um die Tiere zu kümmern. "Wir haben uns drei Welpen geholt, drei Lebewesen. Die brauchen viel Aufmerksamkeit." Eigene Probleme hin oder her – Kim findet es unverständlich, wie man sich von heute auf morgen zurückziehen und sie im Unklaren lassen könne. Zudem wies sie darauf hin, dass auch beruflich wichtige Entscheidungen anstehen, bei denen sie weiterhin Nikola an ihrer Seite benötigt.

Nikola hatte in den vergangenen Tagen bereits auf Instagram für Spekulationen gesorgt, als er in einer Story eine nicht näher definierte "Trennung" bekannt gab. Ob dies auf das Ende seiner Ehe hindeutet oder andere Beweggründe hat, bleibt weiterhin ungewiss. Öffentlich äußerte er sich seither nicht mehr und auch sein derzeitiger Aufenthaltsort bleibt ein Rätsel. Trotz der derzeitigen Spannungen und der Belastung durch die alleinige Versorgung der Welpen hielt sich Kim über ihre Ehe in der jüngsten Fragerunde bedeckt, was Fragen zu einer möglichen Trennung unbeantwortet ließ. Kims Fans zeigen sich besorgt und überhäufen sie inzwischen mit unterstützenden Nachrichten.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und ihr Welpe, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, September 2025