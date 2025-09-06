Kein Lovebombing: Bachelors-Felix wollte nicht kalt wirken

Felix Stein (33) verteilte in der diesjährigen Staffel von Die Bachelors die Rosen. Während der Ausstrahlung geriet der Fotograf jedoch in die Kritik: Zuschauer warfen ihm vor, allen Kandidatinnen mit derselben Intensität Aufmerksamkeit zu schenken – was schnell als Lovebombing ausgelegt wurde. Auf Nachfrage eines Instagram-Followers, was während des Drehs für ihn besonders anstrengend war, offenbart er jetzt aber: "Zu schauen, dass man keiner Frau ein zu starkes Gefühl von Desinteresse gibt. War teilweise ein unangenehmes Gefühl, über Frauen zu entscheiden (wer mit aufs Date, wer muss gehen)."

Es war also nie seine Absicht, unehrlich zu wirken – im Gegenteil: Er wollte vermeiden, desinteressiert oder kühl zu erscheinen. Zudem stand Felix vor der schwierigen Aufgabe, zu erkennen, welche Kandidatin ernsthafte Absichten hatte und welche eher daran interessiert war, als Influencerin durchzustarten. Doch auch wenn es nicht immer leicht war, bleibt seine Einstellung zur Show konstant: Für ihn war es eine bereichernde Zeit. "Beste Erfahrung, super Leute kennengelernt und ich würde es immer wieder machen", betont das TV-Gesicht.

Felix’ Reise bei "Die Bachelors" endete mit einer großen Wahl. Im Finale stand er zwischen Seyma und Vivi – und überreichte Seyma die letzte Rose. Beim Wiedersehen mit Moderatorin Frauke Ludowig (61) bestätigte der Rosenkavalier jedoch, dass die beiden kein Paar mehr sind. Seyma zeigte sich enttäuscht: Nach Drehschluss wollte der 33-Jährige keine Bindung eingehen und machte per Telefon Schluss. "Dann kam von Felix der Anruf: 'Hey, so und so fühle ich gerade.' Natürlich war ich traurig", erzählte sie.

Instagram / felix Felix Stein, "Die Bachelors"-Star

Instagram / felix Felix Stein, August 2025

RTL Seyma und Felix Stein im Finale von "Die Bachelors" 2025

